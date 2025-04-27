بالفيديو.. "الشؤون" تدشن غرفة تحكم مركزية متطورة ضمن خطتها الإستراتيجية لرؤية الكويت 2035

في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035»، أعلنت الوزارة - ممثلة في إدارة الحاسب الآلي - عن تدشين غرفة التحكم المركزية، والتي تأتي كخطوة محورية نحو تعزيز الأمن السيبراني ومراقبة البنية التحتية الرقمية.وتهدف غرفة التحكم إلى مراقبة وحماية الخوادم (السيرفرات)، وضمان استقرار وأمن شبكة الإنترنت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى توفير خدمات رقابية فنية متكاملة تدعم الجمعيات التعاونية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة المالية والإدارية والمخزون الاستراتيجي.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرصها على رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، بما يضمن تقديم خدمات ذكية وآمنة، تلبي تطلعات المواطنين والشركاء في القطاع التعاوني.وقد تم تجهيز غرفة التحكم بأحدث الأنظمة والأدوات التقنية، بإشراف كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على إدارة البيانات ومراقبة العمليات على مدار الساعة، بما يعزز استجابة الوزارة لأي طارئ أو تهديد إلكتروني محتمل.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الرقمية التي تعكف الوزارة على تنفيذها، دعما لمسيرة التحول الرقمي الحكومي وتطوير الخدمات الاجتماعية في دولة الكويت.

MENAFN27042025000130011022ID1109478919