وزير العدل: إلزام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام بالبصمة

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وزير العدل: إلزام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام بالبصمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قرارا وزاريا رقم 253/2025 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.
وجاء في القرار «يلغى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.
وتابع «مادة ثانية: يلتزم شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام - مندوب إعلان أحكام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة».
وأضاف قرار وزير العدل «مادة ثالثة: إذا استدعت حاجة العمل خروج شاغلي وظيفتي مندوب إعلان أحكام - مأمور تنفيذ أحكام خارج مقر العمل لإنجاز إجراءات الإعلان أو الحجز، فإنه يتعين عليهم أخذ مهمة عمل وذلك بعد موافقة المسؤول المباشر أو من ينوب عنه، وتتم تعبئة النموذج المعد لذلك ويدون به مضمون المهمة ومدتها، وعلى أن يتم اعتماده من مدير الإدارة أو من ينوب عنه».
أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قرارا وزاريا رقم 253/2025 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.
وجاء في القرار «يلغى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.
وتابع «مادة ثانية: يلتزم شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام - مندوب إعلان أحكام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة».
وأضاف قرار وزير العدل «مادة ثالثة: إذا استدعت حاجة العمل خروج شاغلي وظيفتي مندوب إعلان أحكام - مأمور تنفيذ أحكام خارج مقر العمل لإنجاز إجراءات الإعلان أو الحجز، فإنه يتعين عليهم أخذ مهمة عمل وذلك بعد موافقة المسؤول المباشر أو من ينوب عنه، وتتم تعبئة النموذج المعد لذلك ويدون به مضمون المهمة ومدتها، وعلى أن يتم اعتماده من مدير الإدارة أو من ينوب عنه».
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