وزير العدل: إلزام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام بالبصمة

أسامة أبو السعودأصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قرارا وزاريا رقم 253/2025 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.وجاء في القرار «يلغى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن دوام شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام ومندوب إعلان أحكام.وتابع «مادة ثانية: يلتزم شاغلي وظيفتي مأمور تنفيذ أحكام - مندوب إعلان أحكام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة».وأضاف قرار وزير العدل «مادة ثالثة: إذا استدعت حاجة العمل خروج شاغلي وظيفتي مندوب إعلان أحكام - مأمور تنفيذ أحكام خارج مقر العمل لإنجاز إجراءات الإعلان أو الحجز، فإنه يتعين عليهم أخذ مهمة عمل وذلك بعد موافقة المسؤول المباشر أو من ينوب عنه، وتتم تعبئة النموذج المعد لذلك ويدون به مضمون المهمة ومدتها، وعلى أن يتم اعتماده من مدير الإدارة أو من ينوب عنه».‏‎

MENAFN27042025000130011022ID1109478918