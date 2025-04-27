مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء شارك بالاجتماع الـ 11 للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

شارك وفد من مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في جامعة الكويت، في الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية واستضافته وكالة الفضاء المصرية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وقد مثل الوفد الكويتي د.ياسر محمد عبدالرحيم ود.هالة خالد الجسار. وأكد وفد الكويت خلال الاجتماع أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية لتسريع وتيرة التقدم في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات العربية المشتركة يسهم بشكل مباشر في تمكين المنطقة من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي.كما استعرض الوفد أبرز الإنجازات التي حققتها الكويت مؤخرا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، موضحا مدى التزام الدولة بتطوير بنية تحتية فضائية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تعزيز الاستدامة. وأشار الوفد إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، وذلك تلبية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تحقيق التميز البحثي في مجال التكنولوجيا الفضائية، وتطوير التقنيات، وتنمية مهارات الشباب وإلهامهم، وخلق فرص استثمارية في اقتصاد الفضاء، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات والوكالات الدولية، بما يعزز مكانة الكويت إقليميا ودوليا. وأعرب أعضاء الوفد عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه الجهود المشتركة في دفع عجلة التقدم للقطاع الفضائي العربي، إذ إن توحيد الرؤى وتنسيق المشاريع البحثية المشتركة يعدان خطوة حاسمة لتحقيق إنجازات نوعية تخدم المستقبل العلمي والتكنولوجي للكويت والمنطقة ككل.

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