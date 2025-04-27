مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء شارك بالاجتماع الـ 11 للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

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مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء شارك بالاجتماع الـ 11 للمجموعة العربية للتعاون الفضائي
(MENAFN- Al-Anbaa)
شارك وفد من مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في جامعة الكويت، في الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية واستضافته وكالة الفضاء المصرية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وقد مثل الوفد الكويتي د.ياسر محمد عبدالرحيم ود.هالة خالد الجسار. وأكد وفد الكويت خلال الاجتماع أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية لتسريع وتيرة التقدم في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات العربية المشتركة يسهم بشكل مباشر في تمكين المنطقة من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي.
كما استعرض الوفد أبرز الإنجازات التي حققتها الكويت مؤخرا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، موضحا مدى التزام الدولة بتطوير بنية تحتية فضائية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تعزيز الاستدامة. وأشار الوفد إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، وذلك تلبية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تحقيق التميز البحثي في مجال التكنولوجيا الفضائية، وتطوير التقنيات، وتنمية مهارات الشباب وإلهامهم، وخلق فرص استثمارية في اقتصاد الفضاء، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات والوكالات الدولية، بما يعزز مكانة الكويت إقليميا ودوليا. وأعرب أعضاء الوفد عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه الجهود المشتركة في دفع عجلة التقدم للقطاع الفضائي العربي، إذ إن توحيد الرؤى وتنسيق المشاريع البحثية المشتركة يعدان خطوة حاسمة لتحقيق إنجازات نوعية تخدم المستقبل العلمي والتكنولوجي للكويت والمنطقة ككل.
شارك وفد من مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في جامعة الكويت، في الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية واستضافته وكالة الفضاء المصرية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وقد مثل الوفد الكويتي د.ياسر محمد عبدالرحيم ود.هالة خالد الجسار. وأكد وفد الكويت خلال الاجتماع أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية لتسريع وتيرة التقدم في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات العربية المشتركة يسهم بشكل مباشر في تمكين المنطقة من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي.
كما استعرض الوفد أبرز الإنجازات التي حققتها الكويت مؤخرا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، موضحا مدى التزام الدولة بتطوير بنية تحتية فضائية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تعزيز الاستدامة. وأشار الوفد إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، وذلك تلبية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تحقيق التميز البحثي في مجال التكنولوجيا الفضائية، وتطوير التقنيات، وتنمية مهارات الشباب وإلهامهم، وخلق فرص استثمارية في اقتصاد الفضاء، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات والوكالات الدولية، بما يعزز مكانة الكويت إقليميا ودوليا. وأعرب أعضاء الوفد عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه الجهود المشتركة في دفع عجلة التقدم للقطاع الفضائي العربي، إذ إن توحيد الرؤى وتنسيق المشاريع البحثية المشتركة يعدان خطوة حاسمة لتحقيق إنجازات نوعية تخدم المستقبل العلمي والتكنولوجي للكويت والمنطقة ككل.
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