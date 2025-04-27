لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس جمعية الصحافيين العمانية رئيس اللجنة د.محمد العريمي وبحضور كل من نائب رئيس اللجنة أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم محمد كمال وأمين سر اللجنة أمين السر العام السابق لجمعية الصحافيين الإماراتية مدير تحرير شبكة أخبار الإمارات عبدالرحمن نقي البستكي، والأعضاء مدير عضو هيئة الصحافيين السعوديين نائب رئيس تحرير صحيفة الحوار السعودية عادل بن سعد الذكر الله ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عبدالرحمن خالد المدفع ورئيس تحرير جريدة الجلف تايمز القطرية فيصل عبدالرحمن المضاحكة.وفي بداية الاجتماع، رحب د.رئيس اللجنة بالأعضاء، مقدرا ثقة مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لها خلال الفترة القادمة، كما قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على استضافتها ودعمها لإقامة وتأسيس الاتحاد الخليجي بمملكة البحرين. وناقش المجتمعون بعد ذلك بنود جدول الاجتماع وتم الاتفاق على رفع المقترحات إلى الأمانة العامة للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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