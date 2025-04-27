  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين تعقد اجتماعها الأول

لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين تعقد اجتماعها الأول

2025-04-27 10:41:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس جمعية الصحافيين العمانية رئيس اللجنة د.محمد العريمي وبحضور كل من نائب رئيس اللجنة أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم محمد كمال وأمين سر اللجنة أمين السر العام السابق لجمعية الصحافيين الإماراتية مدير تحرير شبكة أخبار الإمارات عبدالرحمن نقي البستكي، والأعضاء مدير عضو هيئة الصحافيين السعوديين نائب رئيس تحرير صحيفة الحوار السعودية عادل بن سعد الذكر الله ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عبدالرحمن خالد المدفع ورئيس تحرير جريدة الجلف تايمز القطرية فيصل عبدالرحمن المضاحكة.
وفي بداية الاجتماع، رحب د.رئيس اللجنة بالأعضاء، مقدرا ثقة مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لها خلال الفترة القادمة، كما قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على استضافتها ودعمها لإقامة وتأسيس الاتحاد الخليجي بمملكة البحرين. وناقش المجتمعون بعد ذلك بنود جدول الاجتماع وتم الاتفاق على رفع المقترحات إلى الأمانة العامة للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة.

MENAFN27042025000130011022ID1109478916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث