لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين تعقد اجتماعها الأول

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لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين تعقد اجتماعها الأول
(MENAFN- Al-Anbaa)
عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس جمعية الصحافيين العمانية رئيس اللجنة د.محمد العريمي وبحضور كل من نائب رئيس اللجنة أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم محمد كمال وأمين سر اللجنة أمين السر العام السابق لجمعية الصحافيين الإماراتية مدير تحرير شبكة أخبار الإمارات عبدالرحمن نقي البستكي، والأعضاء مدير عضو هيئة الصحافيين السعوديين نائب رئيس تحرير صحيفة الحوار السعودية عادل بن سعد الذكر الله ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عبدالرحمن خالد المدفع ورئيس تحرير جريدة الجلف تايمز القطرية فيصل عبدالرحمن المضاحكة.
وفي بداية الاجتماع، رحب د.رئيس اللجنة بالأعضاء، مقدرا ثقة مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لها خلال الفترة القادمة، كما قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على استضافتها ودعمها لإقامة وتأسيس الاتحاد الخليجي بمملكة البحرين. وناقش المجتمعون بعد ذلك بنود جدول الاجتماع وتم الاتفاق على رفع المقترحات إلى الأمانة العامة للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة.
عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية باتحاد الصحافيين الخليجيين اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس جمعية الصحافيين العمانية رئيس اللجنة د.محمد العريمي وبحضور كل من نائب رئيس اللجنة أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم محمد كمال وأمين سر اللجنة أمين السر العام السابق لجمعية الصحافيين الإماراتية مدير تحرير شبكة أخبار الإمارات عبدالرحمن نقي البستكي، والأعضاء مدير عضو هيئة الصحافيين السعوديين نائب رئيس تحرير صحيفة الحوار السعودية عادل بن سعد الذكر الله ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عبدالرحمن خالد المدفع ورئيس تحرير جريدة الجلف تايمز القطرية فيصل عبدالرحمن المضاحكة.
وفي بداية الاجتماع، رحب د.رئيس اللجنة بالأعضاء، مقدرا ثقة مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لها خلال الفترة القادمة، كما قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على استضافتها ودعمها لإقامة وتأسيس الاتحاد الخليجي بمملكة البحرين. وناقش المجتمعون بعد ذلك بنود جدول الاجتماع وتم الاتفاق على رفع المقترحات إلى الأمانة العامة للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة.
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