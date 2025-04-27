فيصل الحمود: الإخلاص بالعمل بداية النجاح

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود صاحب مبادرة خيرية وإنسانية الشاب بدر الهاجري، وذلك لتصميمه عطرا لتعطير بعض مساجد الكويت والاهتمام بها، حيث قدم له الشيخ فيصل الحمود الشكر والثناء على هذا العمل الخيري الذي جبل عليه أهل الكويت، شاكرا له هذا العمل الخيري وهو محل تقدير وثناء.وأكد الشيخ فيصل الحمود أن الإخلاص في العمل هو بداية النجاح في جميع المجالات، مثمنا له هذا العمل الطيب، متمنينا له المزيد من النجاح والتقدم والرخاء والازدهار. على صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود، عبدالعزيز السعيدي في لقاء شبابي وحديث حول بعض المواضيع التي تسهم في خلق جيل مسؤول ينهض بالكويت في شتى المجالات، من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم للشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية التي تخدم وطننا الكويت.

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