فيصل الحمود: الإخلاص بالعمل بداية النجاح

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فيصل الحمود: الإخلاص بالعمل بداية النجاح
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود صاحب مبادرة خيرية وإنسانية الشاب بدر الهاجري، وذلك لتصميمه عطرا لتعطير بعض مساجد الكويت والاهتمام بها، حيث قدم له الشيخ فيصل الحمود الشكر والثناء على هذا العمل الخيري الذي جبل عليه أهل الكويت، شاكرا له هذا العمل الخيري وهو محل تقدير وثناء.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن الإخلاص في العمل هو بداية النجاح في جميع المجالات، مثمنا له هذا العمل الطيب، متمنينا له المزيد من النجاح والتقدم والرخاء والازدهار. على صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود، عبدالعزيز السعيدي في لقاء شبابي وحديث حول بعض المواضيع التي تسهم في خلق جيل مسؤول ينهض بالكويت في شتى المجالات، من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم للشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية التي تخدم وطننا الكويت.
استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود صاحب مبادرة خيرية وإنسانية الشاب بدر الهاجري، وذلك لتصميمه عطرا لتعطير بعض مساجد الكويت والاهتمام بها، حيث قدم له الشيخ فيصل الحمود الشكر والثناء على هذا العمل الخيري الذي جبل عليه أهل الكويت، شاكرا له هذا العمل الخيري وهو محل تقدير وثناء.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن الإخلاص في العمل هو بداية النجاح في جميع المجالات، مثمنا له هذا العمل الطيب، متمنينا له المزيد من النجاح والتقدم والرخاء والازدهار. على صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود، عبدالعزيز السعيدي في لقاء شبابي وحديث حول بعض المواضيع التي تسهم في خلق جيل مسؤول ينهض بالكويت في شتى المجالات، من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم للشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية التي تخدم وطننا الكويت.
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