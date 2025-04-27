استكمال مختبر فحص الأغذية السنة المالية المقبلة

فرحان الشمريأوشكت الجهات الرقابية على الانتهاء من عقود استكمال مشروع مختبر فحص الأغذية وإنجازه في السنة المالية 2025/2026، وطلبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الرقابية سرعة الموافقة على مناقصة تشغيل وصيانة الخدمات الهندسية لمشروع المختبر الرئيسي التابع للهيئة وهو المشروع الطموح الذي ينظم عمليات سحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل لتقييم المخاطر، وتطوير الأنظمة، والاجراءات التحليلية، لتتسق مع أحدث الأساليب القياسية الدولية، وكانت الجهات الرقابية قد وافقت على توقيع 4 عقود بقيمة 103 آلاف دينار لتجهيز المختبر بالمستلزمات اللازمة لفحص عينات الأغذية.وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن بقية عقود المشروع تجري دراستها من الجهات الرقابية تمهيدا لتوقيعها وطرحها لتكتمل منظومة عمل المختبر الرئيسي لفحص الأغذية، لدوره الفاعل في الأمن الغذائي، وتعزيز تغذية المجتمع، مؤكدة أن استكمال إنشاء المختبر سيحدث نقلة نوعية في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.وذكرت المصادر «أن المختبر سيحتوي على العديد من المختبرات المتخصصة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية وذلك لفحص البكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى الفطريات الموجودة في المنتجات الغذائية، واستخدام أحدث الأجهزة العالمية في فحص الأغذية والبكتيريا وفحص المنتجات المعدلة وراثيا».وأوضحت المصادر أن المشروع يمر بمراحل عدة، أولاها فحص الخضراوات والفواكه والبيض ثم ينتقل إلى مرحلة فحص اللحوم والأسماك والألبان، لافتا إلى تنسيق وتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية بالمشروع من خلال تسلم العينات وفحصها.

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