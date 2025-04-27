استكمال مختبر فحص الأغذية السنة المالية المقبلة

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استكمال مختبر فحص الأغذية السنة المالية المقبلة
(MENAFN- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
أوشكت الجهات الرقابية على الانتهاء من عقود استكمال مشروع مختبر فحص الأغذية وإنجازه في السنة المالية 2025/2026، وطلبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الرقابية سرعة الموافقة على مناقصة تشغيل وصيانة الخدمات الهندسية لمشروع المختبر الرئيسي التابع للهيئة وهو المشروع الطموح الذي ينظم عمليات سحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل لتقييم المخاطر، وتطوير الأنظمة، والاجراءات التحليلية، لتتسق مع أحدث الأساليب القياسية الدولية، وكانت الجهات الرقابية قد وافقت على توقيع 4 عقود بقيمة 103 آلاف دينار لتجهيز المختبر بالمستلزمات اللازمة لفحص عينات الأغذية.
وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن بقية عقود المشروع تجري دراستها من الجهات الرقابية تمهيدا لتوقيعها وطرحها لتكتمل منظومة عمل المختبر الرئيسي لفحص الأغذية، لدوره الفاعل في الأمن الغذائي، وتعزيز تغذية المجتمع، مؤكدة أن استكمال إنشاء المختبر سيحدث نقلة نوعية في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وذكرت المصادر «أن المختبر سيحتوي على العديد من المختبرات المتخصصة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية وذلك لفحص البكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى الفطريات الموجودة في المنتجات الغذائية، واستخدام أحدث الأجهزة العالمية في فحص الأغذية والبكتيريا وفحص المنتجات المعدلة وراثيا».
وأوضحت المصادر أن المشروع يمر بمراحل عدة، أولاها فحص الخضراوات والفواكه والبيض ثم ينتقل إلى مرحلة فحص اللحوم والأسماك والألبان، لافتا إلى تنسيق وتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية بالمشروع من خلال تسلم العينات وفحصها.
فرحان الشمري
أوشكت الجهات الرقابية على الانتهاء من عقود استكمال مشروع مختبر فحص الأغذية وإنجازه في السنة المالية 2025/2026، وطلبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الرقابية سرعة الموافقة على مناقصة تشغيل وصيانة الخدمات الهندسية لمشروع المختبر الرئيسي التابع للهيئة وهو المشروع الطموح الذي ينظم عمليات سحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل لتقييم المخاطر، وتطوير الأنظمة، والاجراءات التحليلية، لتتسق مع أحدث الأساليب القياسية الدولية، وكانت الجهات الرقابية قد وافقت على توقيع 4 عقود بقيمة 103 آلاف دينار لتجهيز المختبر بالمستلزمات اللازمة لفحص عينات الأغذية.
وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن بقية عقود المشروع تجري دراستها من الجهات الرقابية تمهيدا لتوقيعها وطرحها لتكتمل منظومة عمل المختبر الرئيسي لفحص الأغذية، لدوره الفاعل في الأمن الغذائي، وتعزيز تغذية المجتمع، مؤكدة أن استكمال إنشاء المختبر سيحدث نقلة نوعية في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وذكرت المصادر «أن المختبر سيحتوي على العديد من المختبرات المتخصصة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية وذلك لفحص البكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى الفطريات الموجودة في المنتجات الغذائية، واستخدام أحدث الأجهزة العالمية في فحص الأغذية والبكتيريا وفحص المنتجات المعدلة وراثيا».
وأوضحت المصادر أن المشروع يمر بمراحل عدة، أولاها فحص الخضراوات والفواكه والبيض ثم ينتقل إلى مرحلة فحص اللحوم والأسماك والألبان، لافتا إلى تنسيق وتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية بالمشروع من خلال تسلم العينات وفحصها.
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