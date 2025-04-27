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"المرأة الدولية" نظّمت رحلة مميزة لعضواتها

"المرأة الدولية" نظّمت رحلة مميزة لعضواتها

2025-04-27 10:41:29
(MENAFN- Al-Anbaa)

ندى أبونصر
نظمت مجموعة المرأة الدولية (IWG) رحلة بحرية لا تنسى، انطلقت من مارينا كريسنت باتجاه أبراج الكويت الشهيرة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والإعجاب بجمال الخليج والمعالم المعمارية المذهلة التي تصطف على طول الساحل.
وقد ألقت رئيسة المجموعة وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دالميني، كلمة ترحيبية عبرت فيها عن سعادتها بلقاء العضوات في هذه المناسبة الخاصة، وقدمت للحضور الكريم نصائح وإرشادات مهمة تتعلق بالسلامة والأمان لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع خلال الرحلة. واستمتع المشاركون بوجبة فطور خفيفة ومجموعة مختارة من المأكولات الخفيفة التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة، بينما استمتعوا بمشاهدة أبرز معالم مدينة الكويت من على متن القارب، بما في ذلك مارينا مول، برج الحمراء، برج التحرير، المسجد الكبير، سوق شرق، وجسر الشيخ جابر الأحمد، قبل أن تختتم الرحلة بمشاهد قريبة ورائعة لأبراج الكويت الشهيرة، وكان يوما رائعا أتاح فرصة ثمينة لتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بين العضوات، في أجواء مفعمة بالفرح والاسترخاء، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بتنظيم فعاليات تجمع بين متعة استكشاف معالم الكويت وتعزيز الروابط الإنسانية.

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