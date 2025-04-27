"المرأة الدولية" نظّمت رحلة مميزة لعضواتها

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"المرأة الدولية" نظّمت رحلة مميزة لعضواتها
(MENAFN- Al-Anbaa)
ندى أبونصر
نظمت مجموعة المرأة الدولية (IWG) رحلة بحرية لا تنسى، انطلقت من مارينا كريسنت باتجاه أبراج الكويت الشهيرة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والإعجاب بجمال الخليج والمعالم المعمارية المذهلة التي تصطف على طول الساحل.
وقد ألقت رئيسة المجموعة وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دالميني، كلمة ترحيبية عبرت فيها عن سعادتها بلقاء العضوات في هذه المناسبة الخاصة، وقدمت للحضور الكريم نصائح وإرشادات مهمة تتعلق بالسلامة والأمان لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع خلال الرحلة. واستمتع المشاركون بوجبة فطور خفيفة ومجموعة مختارة من المأكولات الخفيفة التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة، بينما استمتعوا بمشاهدة أبرز معالم مدينة الكويت من على متن القارب، بما في ذلك مارينا مول، برج الحمراء، برج التحرير، المسجد الكبير، سوق شرق، وجسر الشيخ جابر الأحمد، قبل أن تختتم الرحلة بمشاهد قريبة ورائعة لأبراج الكويت الشهيرة، وكان يوما رائعا أتاح فرصة ثمينة لتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بين العضوات، في أجواء مفعمة بالفرح والاسترخاء، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بتنظيم فعاليات تجمع بين متعة استكشاف معالم الكويت وتعزيز الروابط الإنسانية.
ندى أبونصر
نظمت مجموعة المرأة الدولية (IWG) رحلة بحرية لا تنسى، انطلقت من مارينا كريسنت باتجاه أبراج الكويت الشهيرة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والإعجاب بجمال الخليج والمعالم المعمارية المذهلة التي تصطف على طول الساحل.
وقد ألقت رئيسة المجموعة وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دالميني، كلمة ترحيبية عبرت فيها عن سعادتها بلقاء العضوات في هذه المناسبة الخاصة، وقدمت للحضور الكريم نصائح وإرشادات مهمة تتعلق بالسلامة والأمان لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع خلال الرحلة. واستمتع المشاركون بوجبة فطور خفيفة ومجموعة مختارة من المأكولات الخفيفة التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة، بينما استمتعوا بمشاهدة أبرز معالم مدينة الكويت من على متن القارب، بما في ذلك مارينا مول، برج الحمراء، برج التحرير، المسجد الكبير، سوق شرق، وجسر الشيخ جابر الأحمد، قبل أن تختتم الرحلة بمشاهد قريبة ورائعة لأبراج الكويت الشهيرة، وكان يوما رائعا أتاح فرصة ثمينة لتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بين العضوات، في أجواء مفعمة بالفرح والاسترخاء، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بتنظيم فعاليات تجمع بين متعة استكشاف معالم الكويت وتعزيز الروابط الإنسانية.
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