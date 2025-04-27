موافقة لـ "الأشغال" على طرح مناقصة استكمال تصميم مبنى التوقيف العام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
موافقة لـ "الأشغال" على طرح مناقصة استكمال تصميم مبنى التوقيف العام
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة عامة لاستكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام التابع لوزارة الداخلية. وقد اطلع جهاز المناقصات على التعديلات المقدمة من «الأشغال»، وقرر مجلس إدارته الموافقة على طرح المناقصة وفقا للتعديلات الجديدة. وعلمت «الأنباء» أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون في 27 يوليو 2025، فيما حدد تاريخ الاجتماع التمهيدي مع الشركات الراغبة بالمشاركة في 27 مايو 2025. ومن المنتظر ان تستقطب هذه المناقصة اهتمام الشركات المتخصصة بالنظر إلى أهمية المشروع.
عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة عامة لاستكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام التابع لوزارة الداخلية. وقد اطلع جهاز المناقصات على التعديلات المقدمة من «الأشغال»، وقرر مجلس إدارته الموافقة على طرح المناقصة وفقا للتعديلات الجديدة. وعلمت «الأنباء» أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون في 27 يوليو 2025، فيما حدد تاريخ الاجتماع التمهيدي مع الشركات الراغبة بالمشاركة في 27 مايو 2025. ومن المنتظر ان تستقطب هذه المناقصة اهتمام الشركات المتخصصة بالنظر إلى أهمية المشروع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية