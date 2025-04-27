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موافقة لـ "الأشغال" على طرح مناقصة استكمال تصميم مبنى التوقيف العام

موافقة لـ "الأشغال" على طرح مناقصة استكمال تصميم مبنى التوقيف العام

2025-04-27 10:41:29
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة عامة لاستكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام التابع لوزارة الداخلية. وقد اطلع جهاز المناقصات على التعديلات المقدمة من «الأشغال»، وقرر مجلس إدارته الموافقة على طرح المناقصة وفقا للتعديلات الجديدة. وعلمت «الأنباء» أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون في 27 يوليو 2025، فيما حدد تاريخ الاجتماع التمهيدي مع الشركات الراغبة بالمشاركة في 27 مايو 2025. ومن المنتظر ان تستقطب هذه المناقصة اهتمام الشركات المتخصصة بالنظر إلى أهمية المشروع.

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