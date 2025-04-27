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ترسية مناقصة مضخات DMC والري بكبد والوفرة بـ 1.54 مليون دينار

ترسية مناقصة مضخات DMC والري بكبد والوفرة بـ 1.54 مليون دينار

2025-04-27 10:41:29
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح ترسية مناقصة تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية DMC في مناطق كبد والوفرة، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة، وذلك على إحدى الشركات صاحبة أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وبحسب المصادر، فإن المناقصة تشمل تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمضخات الرئيسية، إلى جانب إدارة شبكات الري للمياه المعالجة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة أنظمة الري وتحسين استدامة الموارد المائية.
وتبلغ قيمة المناقصة الإجمالية 1.54 مليون دينار، مع شرط تنفيذ الموازنة التمثيلية، ومدة العقد تمتد إلى 1095 يوما.

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