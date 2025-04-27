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ترسية مناقصة مضخات DMC والري بكبد والوفرة بـ 1.54 مليون دينار
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح ترسية مناقصة تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية DMC في مناطق كبد والوفرة، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة، وذلك على إحدى الشركات صاحبة أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وبحسب المصادر، فإن المناقصة تشمل تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمضخات الرئيسية، إلى جانب إدارة شبكات الري للمياه المعالجة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة أنظمة الري وتحسين استدامة الموارد المائية.
وتبلغ قيمة المناقصة الإجمالية 1.54 مليون دينار، مع شرط تنفيذ الموازنة التمثيلية، ومدة العقد تمتد إلى 1095 يوما.
عاطف رمضان
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح ترسية مناقصة تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية DMC في مناطق كبد والوفرة، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة، وذلك على إحدى الشركات صاحبة أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وبحسب المصادر، فإن المناقصة تشمل تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمضخات الرئيسية، إلى جانب إدارة شبكات الري للمياه المعالجة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة أنظمة الري وتحسين استدامة الموارد المائية.
وتبلغ قيمة المناقصة الإجمالية 1.54 مليون دينار، مع شرط تنفيذ الموازنة التمثيلية، ومدة العقد تمتد إلى 1095 يوما.
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