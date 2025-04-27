نائب وزير الخارجية استقبل المدير العام والسياسي بـ"الخارجية" الإيرلندية

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نائب وزير الخارجية استقبل المدير العام والسياسي بـ"الخارجية" الإيرلندية
(MENAFN- Al-Anbaa)
التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد المديـــر العام والسيــاسي في وزارة الخارجيـــة في جمهورية إيرلندا جيرارد كيون والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى الكويت لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية الكويتية ـ الإيرلندية.
التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد المديـــر العام والسيــاسي في وزارة الخارجيـــة في جمهورية إيرلندا جيرارد كيون والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى الكويت لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية الكويتية ـ الإيرلندية.
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