الكويت تستضيف "مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة" مايو المقبل

دارين العليأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استضافتها فعالية (أسبوع الكويت للطاقة المستدامة) والمعرض المصاحب له في الفترة من 11 حتى 13 مايو المقبل بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.وقال مدير إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالوزارة م.أحمد الدوسري في مؤتمر صحافي إن المؤتمر المرتقب الذي يقام تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ الموارد الطبيعية.وأضاف الدوسري أن من أهداف المؤتمر أيضا تمكين التحول نحو مصادر طاقة مستدامة بما يتماشى مع رؤية (الكويت 2035) وتوطيد التعاون الإقليمي بين الدول العربية والمنطقة المتوسطة في مجالات البحث والتطوير وتبادل تكنولوجيا الطاقة المتجددة.وأوضح أن المؤتمر سيعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص إذ سيتم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة، قائلا: إن استضافة الكويت للمؤتمر ستعزز أيضا الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا في الطاقة النظيفة والاستدامة.ولفت إلى أن المؤتمر في يومه الأول يستضيف يوم كفاءة الطاقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية فيما يعقد في اليوم الثاني منتدى الأعمال للاتحاد من أجل المتوسط بما يضيف بعدا دوليا على الفعالية، لافتا إلى أنه ستقام على هامش المؤتمر أيضا جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء محليين ودوليين.وذكر أن الشركات الخاصة المعنية بالطاقة المتجددة والبديلة ستشارك في المعرض المصاحب لعرض التقنيات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.بدورها، قالت رئيس مركز أبحاث الطاقة والطاقة المجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فتوح الرقم في كلمة مماثلة: إن المؤتمر سيستعرض أبرز القضايا المتعلقة بتحول الطاقة والتنمية المستدامة.وأضافت الرقم أنه سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة من خلال جلسات حوارية للمشاركات والاستماع لوجهات نظرهن لتنمية الأفكار والمعلومات والخروج بالتوصيات.

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