الكويت تستضيف "مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة" مايو المقبل

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الكويت تستضيف "مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة" مايو المقبل
(MENAFN- Al-Anbaa)
دارين العلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استضافتها فعالية (أسبوع الكويت للطاقة المستدامة) والمعرض المصاحب له في الفترة من 11 حتى 13 مايو المقبل بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال مدير إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالوزارة م.أحمد الدوسري في مؤتمر صحافي إن المؤتمر المرتقب الذي يقام تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ الموارد الطبيعية.
وأضاف الدوسري أن من أهداف المؤتمر أيضا تمكين التحول نحو مصادر طاقة مستدامة بما يتماشى مع رؤية (الكويت 2035) وتوطيد التعاون الإقليمي بين الدول العربية والمنطقة المتوسطة في مجالات البحث والتطوير وتبادل تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المؤتمر سيعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص إذ سيتم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة، قائلا: إن استضافة الكويت للمؤتمر ستعزز أيضا الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا في الطاقة النظيفة والاستدامة.
ولفت إلى أن المؤتمر في يومه الأول يستضيف يوم كفاءة الطاقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية فيما يعقد في اليوم الثاني منتدى الأعمال للاتحاد من أجل المتوسط بما يضيف بعدا دوليا على الفعالية، لافتا إلى أنه ستقام على هامش المؤتمر أيضا جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء محليين ودوليين.
وذكر أن الشركات الخاصة المعنية بالطاقة المتجددة والبديلة ستشارك في المعرض المصاحب لعرض التقنيات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.
بدورها، قالت رئيس مركز أبحاث الطاقة والطاقة المجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فتوح الرقم في كلمة مماثلة: إن المؤتمر سيستعرض أبرز القضايا المتعلقة بتحول الطاقة والتنمية المستدامة.
وأضافت الرقم أنه سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة من خلال جلسات حوارية للمشاركات والاستماع لوجهات نظرهن لتنمية الأفكار والمعلومات والخروج بالتوصيات.
دارين العلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استضافتها فعالية (أسبوع الكويت للطاقة المستدامة) والمعرض المصاحب له في الفترة من 11 حتى 13 مايو المقبل بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال مدير إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالوزارة م.أحمد الدوسري في مؤتمر صحافي إن المؤتمر المرتقب الذي يقام تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ الموارد الطبيعية.
وأضاف الدوسري أن من أهداف المؤتمر أيضا تمكين التحول نحو مصادر طاقة مستدامة بما يتماشى مع رؤية (الكويت 2035) وتوطيد التعاون الإقليمي بين الدول العربية والمنطقة المتوسطة في مجالات البحث والتطوير وتبادل تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المؤتمر سيعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص إذ سيتم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة، قائلا: إن استضافة الكويت للمؤتمر ستعزز أيضا الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا في الطاقة النظيفة والاستدامة.
ولفت إلى أن المؤتمر في يومه الأول يستضيف يوم كفاءة الطاقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية فيما يعقد في اليوم الثاني منتدى الأعمال للاتحاد من أجل المتوسط بما يضيف بعدا دوليا على الفعالية، لافتا إلى أنه ستقام على هامش المؤتمر أيضا جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء محليين ودوليين.
وذكر أن الشركات الخاصة المعنية بالطاقة المتجددة والبديلة ستشارك في المعرض المصاحب لعرض التقنيات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.
بدورها، قالت رئيس مركز أبحاث الطاقة والطاقة المجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فتوح الرقم في كلمة مماثلة: إن المؤتمر سيستعرض أبرز القضايا المتعلقة بتحول الطاقة والتنمية المستدامة.
وأضافت الرقم أنه سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة من خلال جلسات حوارية للمشاركات والاستماع لوجهات نظرهن لتنمية الأفكار والمعلومات والخروج بالتوصيات.
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