الكويت ترحب بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية

رحبت الكويت السبت بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية أخيرا لتعزيز مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها قرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه التطورات الإيجابية، وتؤكد دعم الكويت الكامل لهذه الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الفلسطيني وتوحيد السياسات الوطنية بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

MENAFN27042025000130011022ID1109478907