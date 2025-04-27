  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت ترحب بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية

الكويت ترحب بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية

2025-04-27 10:41:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

رحبت الكويت السبت بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية أخيرا لتعزيز مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها قرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه التطورات الإيجابية، وتؤكد دعم الكويت الكامل لهذه الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الفلسطيني وتوحيد السياسات الوطنية بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

MENAFN27042025000130011022ID1109478907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث