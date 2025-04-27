الكويت ترحب بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت ترحب بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية
(MENAFN- Al-Anbaa)
رحبت الكويت السبت بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية أخيرا لتعزيز مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها قرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه التطورات الإيجابية، وتؤكد دعم الكويت الكامل لهذه الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الفلسطيني وتوحيد السياسات الوطنية بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رحبت الكويت السبت بحزمة الإصلاحات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية أخيرا لتعزيز مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها قرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه التطورات الإيجابية، وتؤكد دعم الكويت الكامل لهذه الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الفلسطيني وتوحيد السياسات الوطنية بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية