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بالفيديو.. كارلوس جيل: مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
كشف سفير البيرو لدى البلاد كارلوس إنريكه توماس خيمينيس جيل عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلمر شيالر إلى الكويت غداً الثلاثاء، 29 من الشهر الجاري، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا كلا من قطر، الإمارات، والسعودية.
وأكد السفير أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص بيرو على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات من هذه المنطقة الحيوية.
واستذكر خيمينيس زيارة وزير الخارجية البيروفي السابق إلى منطقة الخليج عام 2010، والتي تزامنت مع انعقاد القمة الثالثة لأميركا الجنوبية والدول العربية (ASPA) في ليما، معتبرا أنها شكلت محطة فارقة في تاريخ الديبلوماسية البيروفية، وأسهمت في توسيع الحضور العالمي لبلاده وترسيخ اهتمامها العميق بالعالم العربي، وهو توجه متجذر منذ بدايات الاستقلال. وأضاف أن دول الخليج أصبحت منذ ذلك الحين ذات أهمية متزايدة في السياسة الخارجية البيروفية، لاسيما على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل واضح في تطور العلاقات الثنائية. وأوضح السفير أن بيرو تسعى حاليا إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتحقيق التنمية المتبادلة، خصوصا مع الكويت، مشيرا إلى وجود تحديات مشتركة بين البلدين، مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية وموارد الغذاء، مشيرا إلى أن بيرو نجحت في التغلب على هذه التحديات، وأصبحت من أبرز الدول المصدرة عالميا، مما مكنها من أن تكون شريكا موثوقا يسعى للعب دور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في القضايا العالمية، وهو ما يجعل منطقة الخليج محط اهتمام خاص بالنسبة لبلاده.
وختم السفير كلمته بالتأكيد على أن الجولات الديبلوماسية المقبلة لبيرو في الخليج ستشكل خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بيرو والكويت في عام 2025.
وردا على سؤال حول الاتفاقات بين البلدين، أوضح السفير أن وزير الخارجية البيروفي سيوقع مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية، مشيرا إلى أن عددا من مذكرات التفاهم الأخرى لاتزال قيد النقاش بين الجانبين. كما كشف أن نحو كشف عن ان عدد التأشيرات التي تصدرها السفارة ٢٥٠ تأشيرة للكويتيين سنوياً، لافتا إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول إلى بيرو لايزال مطلوبا، إلا أن إصدارها يتم في اليوم ذاته لتقديم الطلب.
نسعى إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتحقيق التنمية المتبادلة مع الكويت
أسامة دياب
كشف سفير البيرو لدى البلاد كارلوس إنريكه توماس خيمينيس جيل عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلمر شيالر إلى الكويت غداً الثلاثاء، 29 من الشهر الجاري، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا كلا من قطر، الإمارات، والسعودية.
وأكد السفير أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص بيرو على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات من هذه المنطقة الحيوية.
واستذكر خيمينيس زيارة وزير الخارجية البيروفي السابق إلى منطقة الخليج عام 2010، والتي تزامنت مع انعقاد القمة الثالثة لأميركا الجنوبية والدول العربية (ASPA) في ليما، معتبرا أنها شكلت محطة فارقة في تاريخ الديبلوماسية البيروفية، وأسهمت في توسيع الحضور العالمي لبلاده وترسيخ اهتمامها العميق بالعالم العربي، وهو توجه متجذر منذ بدايات الاستقلال. وأضاف أن دول الخليج أصبحت منذ ذلك الحين ذات أهمية متزايدة في السياسة الخارجية البيروفية، لاسيما على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل واضح في تطور العلاقات الثنائية. وأوضح السفير أن بيرو تسعى حاليا إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتحقيق التنمية المتبادلة، خصوصا مع الكويت، مشيرا إلى وجود تحديات مشتركة بين البلدين، مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية وموارد الغذاء، مشيرا إلى أن بيرو نجحت في التغلب على هذه التحديات، وأصبحت من أبرز الدول المصدرة عالميا، مما مكنها من أن تكون شريكا موثوقا يسعى للعب دور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في القضايا العالمية، وهو ما يجعل منطقة الخليج محط اهتمام خاص بالنسبة لبلاده.
وختم السفير كلمته بالتأكيد على أن الجولات الديبلوماسية المقبلة لبيرو في الخليج ستشكل خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بيرو والكويت في عام 2025.
وردا على سؤال حول الاتفاقات بين البلدين، أوضح السفير أن وزير الخارجية البيروفي سيوقع مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية، مشيرا إلى أن عددا من مذكرات التفاهم الأخرى لاتزال قيد النقاش بين الجانبين. كما كشف أن نحو كشف عن ان عدد التأشيرات التي تصدرها السفارة ٢٥٠ تأشيرة للكويتيين سنوياً، لافتا إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول إلى بيرو لايزال مطلوبا، إلا أن إصدارها يتم في اليوم ذاته لتقديم الطلب.
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