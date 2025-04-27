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بالفيديو.. كارلوس جيل: مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية

بالفيديو.. كارلوس جيل: مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية

2025-04-27 10:41:28

(MENAFN- Al-Anbaa)

  • نسعى إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتحقيق التنمية المتبادلة مع الكويت


أسامة دياب
كشف سفير البيرو لدى البلاد كارلوس إنريكه توماس خيمينيس جيل عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلمر شيالر إلى الكويت غداً الثلاثاء، 29 من الشهر الجاري، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا كلا من قطر، الإمارات، والسعودية.
وأكد السفير أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص بيرو على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات من هذه المنطقة الحيوية.
واستذكر خيمينيس زيارة وزير الخارجية البيروفي السابق إلى منطقة الخليج عام 2010، والتي تزامنت مع انعقاد القمة الثالثة لأميركا الجنوبية والدول العربية (ASPA) في ليما، معتبرا أنها شكلت محطة فارقة في تاريخ الديبلوماسية البيروفية، وأسهمت في توسيع الحضور العالمي لبلاده وترسيخ اهتمامها العميق بالعالم العربي، وهو توجه متجذر منذ بدايات الاستقلال. وأضاف أن دول الخليج أصبحت منذ ذلك الحين ذات أهمية متزايدة في السياسة الخارجية البيروفية، لاسيما على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل واضح في تطور العلاقات الثنائية. وأوضح السفير أن بيرو تسعى حاليا إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتحقيق التنمية المتبادلة، خصوصا مع الكويت، مشيرا إلى وجود تحديات مشتركة بين البلدين، مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية وموارد الغذاء، مشيرا إلى أن بيرو نجحت في التغلب على هذه التحديات، وأصبحت من أبرز الدول المصدرة عالميا، مما مكنها من أن تكون شريكا موثوقا يسعى للعب دور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في القضايا العالمية، وهو ما يجعل منطقة الخليج محط اهتمام خاص بالنسبة لبلاده.
وختم السفير كلمته بالتأكيد على أن الجولات الديبلوماسية المقبلة لبيرو في الخليج ستشكل خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بيرو والكويت في عام 2025.
وردا على سؤال حول الاتفاقات بين البلدين، أوضح السفير أن وزير الخارجية البيروفي سيوقع مذكرة تفاهم بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة بيرو الوطنية، مشيرا إلى أن عددا من مذكرات التفاهم الأخرى لاتزال قيد النقاش بين الجانبين. كما كشف أن نحو كشف عن ان عدد التأشيرات التي تصدرها السفارة ٢٥٠ تأشيرة للكويتيين سنوياً، لافتا إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول إلى بيرو لايزال مطلوبا، إلا أن إصدارها يتم في اليوم ذاته لتقديم الطلب.

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