البودالي لـ "الأنباء": التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي



اتفاقية تنظيم النقل الجوي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية وتبادل الخبرات



أسامة ديابأشاد السفير التونسي لدى البلاد محمد البودالي بعمق ومتانة العلاقات الكويتية - التونسية، والتي وصفها بالممتازة والتاريخية والتي تتطور بصورة كبيرة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين أضحت نموذجا يحتذى بين الدول حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل.وأوضح السفير البودالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن زيارة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح إلى تونس، والتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين، وعقد مباحثات ثنائية مع الجانب التونسي، تأتي تجسيدا لتطلعات وإرادة القيادة السياسية في كلا البلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة في شتى المجالات، كما أنها تعكس الروابط المتجذرة بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.وأكد السفير البودالي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، نظرا لانعكاساته المباشرة على مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والاستثمار، كما اعتبر الاتفاقية تمهيدا لمواصلة التنسيق والتباحث بين الجانبين بهدف تحقيق الطموح المشترك لإطلاق خط جوي تجاري ومدني مباشر في المستقبل القريب.وشدد على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية للارتقاء بمستوى الخدمات، وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق، وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي، داعيا إلى مضاعفة الجهود لرفع حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا البلدين.