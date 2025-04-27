البودالي لـ "الأنباء": التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
البودالي لـ "الأنباء": التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
أشاد السفير التونسي لدى البلاد محمد البودالي بعمق ومتانة العلاقات الكويتية - التونسية، والتي وصفها بالممتازة والتاريخية والتي تتطور بصورة كبيرة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين أضحت نموذجا يحتذى بين الدول حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل.
وأوضح السفير البودالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن زيارة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح إلى تونس، والتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين، وعقد مباحثات ثنائية مع الجانب التونسي، تأتي تجسيدا لتطلعات وإرادة القيادة السياسية في كلا البلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة في شتى المجالات، كما أنها تعكس الروابط المتجذرة بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد السفير البودالي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، نظرا لانعكاساته المباشرة على مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والاستثمار، كما اعتبر الاتفاقية تمهيدا لمواصلة التنسيق والتباحث بين الجانبين بهدف تحقيق الطموح المشترك لإطلاق خط جوي تجاري ومدني مباشر في المستقبل القريب.
وشدد على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية للارتقاء بمستوى الخدمات، وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق، وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي، داعيا إلى مضاعفة الجهود لرفع حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا البلدين.
اتفاقية تنظيم النقل الجوي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية وتبادل الخبرات
أسامة دياب
أشاد السفير التونسي لدى البلاد محمد البودالي بعمق ومتانة العلاقات الكويتية - التونسية، والتي وصفها بالممتازة والتاريخية والتي تتطور بصورة كبيرة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين أضحت نموذجا يحتذى بين الدول حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل.
وأوضح السفير البودالي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن زيارة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح إلى تونس، والتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين، وعقد مباحثات ثنائية مع الجانب التونسي، تأتي تجسيدا لتطلعات وإرادة القيادة السياسية في كلا البلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة في شتى المجالات، كما أنها تعكس الروابط المتجذرة بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد السفير البودالي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، نظرا لانعكاساته المباشرة على مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والاستثمار، كما اعتبر الاتفاقية تمهيدا لمواصلة التنسيق والتباحث بين الجانبين بهدف تحقيق الطموح المشترك لإطلاق خط جوي تجاري ومدني مباشر في المستقبل القريب.
وشدد على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية للارتقاء بمستوى الخدمات، وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق، وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تونس والكويت يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي، داعيا إلى مضاعفة الجهود لرفع حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا البلدين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية