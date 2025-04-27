ضاري الظفيري ثانياً في بطولة الإمارات للراليات السبرنت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ضاري الظفيري ثانياً في بطولة الإمارات للراليات السبرنت
(MENAFN- Al-Anbaa)
حقق المتسابق ضاري الظفيري من نادي انسباير الكويتي المركز الثاني في الجولة الثالثة لبطولة الامارات للراليات السبرنت فئة utv- turbo التي أقيمت أول من أمس في إمارة أم القيوين.
وجاء فوز الظفيري من بين 12 مشاركا في هذه الجولة على الرغم من الأجواء الحارة والقاسية وما يتعلق بتحمل وقدرة السيارات، موضحا أن هذا السباق يتكون من أربع مراحل ومسافة المرحلة 11 كيلومترا وإجمالي عدد المسافات هو 44 كيلومترا.
وتتبقى جولتان من البطولة التي بدأت جولتها الاولى في يناير الماضي ولم يشارك الظفيري في الجولة الثانية، فيما ستقام الجولة الرابعة في نوفمبر المقبل والجولة الختامية والخامسة في ديسمبر المقبل.
وأعرب الظفيري عقب ختام البطولة عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن الفوز لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة تعب وجهد كبيرين وسط أجواء شديدة الحرارة وصعبة.
وقال إنه على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تعرضت لها سيارته بسبب الظروف الجوية القاسية، إلا أنه تمكن من الوصول إلى خط النهاية وتحقيق النتيجة المرجوة.
حقق المتسابق ضاري الظفيري من نادي انسباير الكويتي المركز الثاني في الجولة الثالثة لبطولة الامارات للراليات السبرنت فئة utv- turbo التي أقيمت أول من أمس في إمارة أم القيوين.
وجاء فوز الظفيري من بين 12 مشاركا في هذه الجولة على الرغم من الأجواء الحارة والقاسية وما يتعلق بتحمل وقدرة السيارات، موضحا أن هذا السباق يتكون من أربع مراحل ومسافة المرحلة 11 كيلومترا وإجمالي عدد المسافات هو 44 كيلومترا.
وتتبقى جولتان من البطولة التي بدأت جولتها الاولى في يناير الماضي ولم يشارك الظفيري في الجولة الثانية، فيما ستقام الجولة الرابعة في نوفمبر المقبل والجولة الختامية والخامسة في ديسمبر المقبل.
وأعرب الظفيري عقب ختام البطولة عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن الفوز لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة تعب وجهد كبيرين وسط أجواء شديدة الحرارة وصعبة.
وقال إنه على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تعرضت لها سيارته بسبب الظروف الجوية القاسية، إلا أنه تمكن من الوصول إلى خط النهاية وتحقيق النتيجة المرجوة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية