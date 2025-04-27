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ضاري الظفيري ثانياً في بطولة الإمارات للراليات السبرنت

ضاري الظفيري ثانياً في بطولة الإمارات للراليات السبرنت

2025-04-27 10:41:17
(MENAFN- Al-Anbaa)

حقق المتسابق ضاري الظفيري من نادي انسباير الكويتي المركز الثاني في الجولة الثالثة لبطولة الامارات للراليات السبرنت فئة utv- turbo التي أقيمت أول من أمس في إمارة أم القيوين.
وجاء فوز الظفيري من بين 12 مشاركا في هذه الجولة على الرغم من الأجواء الحارة والقاسية وما يتعلق بتحمل وقدرة السيارات، موضحا أن هذا السباق يتكون من أربع مراحل ومسافة المرحلة 11 كيلومترا وإجمالي عدد المسافات هو 44 كيلومترا.
وتتبقى جولتان من البطولة التي بدأت جولتها الاولى في يناير الماضي ولم يشارك الظفيري في الجولة الثانية، فيما ستقام الجولة الرابعة في نوفمبر المقبل والجولة الختامية والخامسة في ديسمبر المقبل.
وأعرب الظفيري عقب ختام البطولة عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن الفوز لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة تعب وجهد كبيرين وسط أجواء شديدة الحرارة وصعبة.
وقال إنه على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تعرضت لها سيارته بسبب الظروف الجوية القاسية، إلا أنه تمكن من الوصول إلى خط النهاية وتحقيق النتيجة المرجوة.

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