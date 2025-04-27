كاظمة يضمن التأهل المباشر لنصف نهائي دوري "الصالات"

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كاظمة يضمن التأهل المباشر لنصف نهائي دوري "الصالات"
(MENAFN- Al-Anbaa)
يحيى حميدان
حقق كاظمة فوزا كبيرا على حساب القادسية 7-2 في ختام منافسات الجولة الـ 17 من الدور التمهيدي لدوري كرة الصالات والتي أقيمت في صالة نادي كاظمة، كما تغلب اليرموك على فريق أكاديمية «سبورتي» 7-2 أيضا.
وبذلك حافظ كاظمة على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما جاء الكويت ثانيا برصيد 32 نقطة، ثم التضامن ثالثا بـ 31 نقطة، فالقادسية واليرموك في المركزين الرابع والخامس برصيد 28 نقطة لكل منهما، والنصر سادسا بـ 20 نقطة، والعربي سابعا بـ 15 نقطة، وخيطان ثامنا بـ 9 نقطة، ويقبع «سبورتي» في المركز التاسع والأخير بلا رصيد من النقاط بعد خسارته في جميع مبارياته الـ 15.
وضمن «البرتقالي» تأهله المباشر إلى الدور نصف النهائي، فيما يتنافس «الأبيض» و«أزرق الفروانية» على البطاقة الثانية المباشرة انتظارا لمباريات الجولة الـ 18 الأخيرة، علما أن أصحاب المراكز الستة الأولى قد ضمنوا تواجدهم مبكرا في الدور التالي.
ويتأهل الأول والثاني في ختام الدور التمهيدي إلى نصف النهائي مباشرة، والذي سيقام بنظام الاقصائيات عبر الفوز بمباراتين من أصل 3 مباريات ممكنة، في حين يلحق بهما المتأهل من لقاء صاحب المركز الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، والذين سيلتقون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد هوية طرفي «المربع الذهبي» الآخرين.
يحيى حميدان
حقق كاظمة فوزا كبيرا على حساب القادسية 7-2 في ختام منافسات الجولة الـ 17 من الدور التمهيدي لدوري كرة الصالات والتي أقيمت في صالة نادي كاظمة، كما تغلب اليرموك على فريق أكاديمية «سبورتي» 7-2 أيضا.
وبذلك حافظ كاظمة على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما جاء الكويت ثانيا برصيد 32 نقطة، ثم التضامن ثالثا بـ 31 نقطة، فالقادسية واليرموك في المركزين الرابع والخامس برصيد 28 نقطة لكل منهما، والنصر سادسا بـ 20 نقطة، والعربي سابعا بـ 15 نقطة، وخيطان ثامنا بـ 9 نقطة، ويقبع «سبورتي» في المركز التاسع والأخير بلا رصيد من النقاط بعد خسارته في جميع مبارياته الـ 15.
وضمن «البرتقالي» تأهله المباشر إلى الدور نصف النهائي، فيما يتنافس «الأبيض» و«أزرق الفروانية» على البطاقة الثانية المباشرة انتظارا لمباريات الجولة الـ 18 الأخيرة، علما أن أصحاب المراكز الستة الأولى قد ضمنوا تواجدهم مبكرا في الدور التالي.
ويتأهل الأول والثاني في ختام الدور التمهيدي إلى نصف النهائي مباشرة، والذي سيقام بنظام الاقصائيات عبر الفوز بمباراتين من أصل 3 مباريات ممكنة، في حين يلحق بهما المتأهل من لقاء صاحب المركز الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، والذين سيلتقون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد هوية طرفي «المربع الذهبي» الآخرين.
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