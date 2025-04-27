كاظمة يضمن التأهل المباشر لنصف نهائي دوري "الصالات"

يحيى حميدانحقق كاظمة فوزا كبيرا على حساب القادسية 7-2 في ختام منافسات الجولة الـ 17 من الدور التمهيدي لدوري كرة الصالات والتي أقيمت في صالة نادي كاظمة، كما تغلب اليرموك على فريق أكاديمية «سبورتي» 7-2 أيضا.وبذلك حافظ كاظمة على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما جاء الكويت ثانيا برصيد 32 نقطة، ثم التضامن ثالثا بـ 31 نقطة، فالقادسية واليرموك في المركزين الرابع والخامس برصيد 28 نقطة لكل منهما، والنصر سادسا بـ 20 نقطة، والعربي سابعا بـ 15 نقطة، وخيطان ثامنا بـ 9 نقطة، ويقبع «سبورتي» في المركز التاسع والأخير بلا رصيد من النقاط بعد خسارته في جميع مبارياته الـ 15.وضمن «البرتقالي» تأهله المباشر إلى الدور نصف النهائي، فيما يتنافس «الأبيض» و«أزرق الفروانية» على البطاقة الثانية المباشرة انتظارا لمباريات الجولة الـ 18 الأخيرة، علما أن أصحاب المراكز الستة الأولى قد ضمنوا تواجدهم مبكرا في الدور التالي.ويتأهل الأول والثاني في ختام الدور التمهيدي إلى نصف النهائي مباشرة، والذي سيقام بنظام الاقصائيات عبر الفوز بمباراتين من أصل 3 مباريات ممكنة، في حين يلحق بهما المتأهل من لقاء صاحب المركز الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، والذين سيلتقون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد هوية طرفي «المربع الذهبي» الآخرين.

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