نابولي يقبل هدية روما وينفرد بصدارة الدوري

خبرني - انتزع نابولي فوزا مثيرا من أمام ضيفه تورينو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب دييجو مارادونا، لحساب الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

سجل سكوت ماكتوميناي هدفي فريق الجنوب في الدقيقتين 7 و42.

بهذا الفوز، انفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافس له إنتر ميلان (71) والذي خسر اليوم أمام روما، وتجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة بالمركز العاشر.

