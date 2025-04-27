نابولي يقبل هدية روما وينفرد بصدارة الدوري
خبرني - انتزع نابولي فوزا مثيرا من أمام ضيفه تورينو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب دييجو مارادونا، لحساب الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.
سجل سكوت ماكتوميناي هدفي فريق الجنوب في الدقيقتين 7 و42.
بهذا الفوز، انفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافس له إنتر ميلان (71) والذي خسر اليوم أمام روما، وتجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة بالمركز العاشر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية