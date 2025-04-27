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نابولي يقبل هدية روما وينفرد بصدارة الدوري

نابولي يقبل هدية روما وينفرد بصدارة الدوري

2025-04-27 10:01:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتزع نابولي فوزا مثيرا من أمام ضيفه تورينو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب دييجو مارادونا، لحساب الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

سجل سكوت ماكتوميناي هدفي فريق الجنوب في الدقيقتين 7 و42.

بهذا الفوز، انفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافس له إنتر ميلان (71) والذي خسر اليوم أمام روما، وتجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة بالمركز العاشر.

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