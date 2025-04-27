2.44 مليون اشتراك في (الدفع اللاحق) في الاردن
خبرني - وصل عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظام الدفع اللاحق إلى حوالي 2.44 مليون اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2024.
و أظهرت الاحصائيات المعلنة أخيرا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحقيق الاشتراكات بنظام الدفع اللاحق سلسلة ارتفاعات عددية خلال الفترات الربعية الممتدة من الربع الأول من العام 2024 ولغاية الربع الثالث من العام ذاته، بحسب الرأي.
وفي تفاصيل ذلك، فإن الاحصائيات التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بينت أن عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظام الدفع اللاحق وصلت خلال الربع الأول من العام 2024 إلى نحو 2.21 مليون اشتراك، لترتفع في الربع الثاني بالغة ما يزيد على 2.28 مليون اشتراك، فيما استمرت في تحقيق سلسلة ارتفاعاتها العددية لتصل في الربع الثالث إلى حوالي 2.44 مليون اشتراك.
و مما يجدر ذكره، أن إجمالي عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظامي الدفع المسبق و الدفع اللاحق بلغت في الربع الثالث من العام 2024 زهاء 8.26 مليون اشتراك.
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