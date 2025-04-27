2.44 مليون اشتراك في (الدفع اللاحق) في الاردن

خبرني - وصل عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظام الدفع اللاحق إلى حوالي 2.44 مليون اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2024.

و أظهرت الاحصائيات المعلنة أخيرا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحقيق الاشتراكات بنظام الدفع اللاحق سلسلة ارتفاعات عددية خلال الفترات الربعية الممتدة من الربع الأول من العام 2024 ولغاية الربع الثالث من العام ذاته، بحسب الرأي.

وفي تفاصيل ذلك، فإن الاحصائيات التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بينت أن عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظام الدفع اللاحق وصلت خلال الربع الأول من العام 2024 إلى نحو 2.21 مليون اشتراك، لترتفع في الربع الثاني بالغة ما يزيد على 2.28 مليون اشتراك، فيما استمرت في تحقيق سلسلة ارتفاعاتها العددية لتصل في الربع الثالث إلى حوالي 2.44 مليون اشتراك.

و مما يجدر ذكره، أن إجمالي عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بنظامي الدفع المسبق و الدفع اللاحق بلغت في الربع الثالث من العام 2024 زهاء 8.26 مليون اشتراك.