طعن عشريني في عمان
خبرني - تعرض شاب عشريني، للطعن بصدره، بواسطة أداة حادة، من قبل أحد أنسبائه، إثر خلافات عائلية، في عمان.
وقال مصدر أمني، أن المجني عليه، جرى طعنه، ضمن اختصاص منطقة سكنه، في إحدى ضواحي عمان، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج، ووصفت حالته العامة، بالمتوسطة، في حين، جرى التعميم، والبحث والتحري، عن المتهم.
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