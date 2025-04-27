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طعن عشريني في عمان

طعن عشريني في عمان

2025-04-27 09:14:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعرض شاب عشريني، للطعن بصدره، بواسطة أداة حادة، من قبل أحد أنسبائه، إثر خلافات عائلية، في عمان.

وقال مصدر أمني، أن المجني عليه، جرى طعنه، ضمن اختصاص منطقة سكنه، في إحدى ضواحي عمان، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج، ووصفت حالته العامة، بالمتوسطة، في حين، جرى التعميم، والبحث والتحري، عن المتهم.

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