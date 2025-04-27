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الاعلام العبري: الجيش يواجه نقصا حادا في عدد الجنود
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في عدد الجنود، وإن جنودا من المفترض تسريحهم من الخدمة النظامية سيواصلون مباشرة الخدمة في الاحتياط لـ4 أشهر.
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