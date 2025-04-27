كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

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كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا بموجب أمر من الزعيم كيم جونج أون.
وأضافت أن القوات قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.
وأضافت أن القوات قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.
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