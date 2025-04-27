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كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

2025-04-27 08:10:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا بموجب أمر من الزعيم كيم جونج أون.
وأضافت أن القوات قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.

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