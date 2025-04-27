الأزهر يدين قتل مصل مسلم بخمسين طعنة في مسجد بفرنسا

الأزهر يدين قتل مصل مسلم بخمسين طعنة في مسجد بفرنسا
وحذر الأزهر، في بيان أصدره اليوم، من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا وأمريكا، منبها إلى أن هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كـ "العرق الأبيض" و"القومية البيضاء"، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين.
وأكد الأزهر ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.
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