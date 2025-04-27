الأزهر يدين قتل مصل مسلم بخمسين طعنة في مسجد بفرنسا

MENAFN - Al-Bayan) ">أدان الأزهر الشريف الحادث الإرهابي، الذي استهدف مصليا مسلما داخل مسجد بلدية "لا غراند- كومب" في منطقة "لو غار" جنوب شرق فرنسا، بعد أن وجه له أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام، عشرات الطعنات بالسكين، حتى فاضت روحه.

وحذر الأزهر، في بيان أصدره اليوم، من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا وأمريكا، منبها إلى أن هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كـ "العرق الأبيض" و"القومية البيضاء"، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين.

وأكد الأزهر ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.