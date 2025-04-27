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تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة

تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة

2025-04-27 03:13:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، تعيين الدكتور فوزي قاسم محمد أبو دنَّة، مديراً عاماً لدائرة الآثار العامة، وذلك بعد حصوله على أعلى الدرجات في المسابقة التي أجريت لإشغال المنصب بموجب أحكام نظام القيادات الحكومية.

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