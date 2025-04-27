تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة

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تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، تعيين الدكتور فوزي قاسم محمد أبو دنَّة، مديراً عاماً لدائرة الآثار العامة، وذلك بعد حصوله على أعلى الدرجات في المسابقة التي أجريت لإشغال المنصب بموجب أحكام نظام القيادات الحكومية.
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