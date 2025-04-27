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انطلاق الامتحان العملي للشامل غدًا بمشاركة 4710 طلاب من 50 كلية

انطلاق الامتحان العملي للشامل غدًا بمشاركة 4710 طلاب من 50 كلية

2025-04-27 03:13:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ صباح يوم غدٍ الاثنين، الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية لعام 2025.


وقال رئيس اللجنة العليا للامتحان، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي، الذي من المتوقع أن يتقدم له 4710 طلاب من 50 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 87 برنامجًا دراسيًا.


وأشار إلى اعتماد 45 مركزًا للامتحان العملي، الذي تشارك به 140 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 420 فاحصًا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

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