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طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

2025-04-27 03:13:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ضربة عسكرية لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية.
ونفذت الطائرات غارة على مبنى في منطقة الحدث بعد ضربات تحذيرية سبقتها، حيث تصاعد الدخان من المبنى المستهدف، فيما حلقت مسيرات في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المبنى المقصود هو "خيمة النصر" وهو مكان يقيم فيه حزب الله مجالس عاشوراء.

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