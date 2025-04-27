المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الاحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة "، موضحاً أنه تم رصد الطائرة ومتابعتها إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.