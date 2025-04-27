بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل

بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل
وأشار إلى أن الأردن يستقبل حاليا نحو خمسة ملايين ونصف المليون سائح سنويا، متوقعا ارتفاع هذا العدد بشكل كبير مع افتتاح المزيد من المواقع الأثرية الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا.
ونوه حواس إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسته "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" مع وزارة السياحة والآثار ، والتي تتضمن تنفيذ أعمال حفريات أثرية في منطقة وادي رم، واصفا إياها بأنها من أهم المناطق الأثرية عالميا.
وأعلن أن بعثة أثرية مشتركة مصرية – أردنية ستبدأ أعمال الحفائر في تشرين الأول المقبل، بهدف الكشف عن معالم أثرية جديدة وإقامة معارض متخصصة، من بينها معرض عن الديانة المسيحية، الذي سيكون محطة انبهار للعالم.
وأعرب حواس عن إعجابه الكبير بما رآه من إنجازات أردنية متميزة في مجالات الترميم وإدارة المخازن الأثرية، مشيدا بالإمكانات السياحية والتراثية الفريدة التي تتمتع بها مدينة العقبة، واصفا إياها بأنها "أهم مدينة عربية للسياحة التراثية".
وأشار إلى زيارته لموقع أقدم كنيسة مبنية من الطين في العقبة والتي لم يتم افتتاحها بعد، إضافة إلى المدينة الإسلامية الفريدة، معتبرا أن العقبة تمتلك إرثا حضاريا استثنائيا يضعها في مقدمة المدن العربية التراثية.
وأكد حواس أن استمرار الجهود الأردنية في تطوير المواقع الأثرية وتنميتها سيعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية متميزة في مجالي السياحة والتراث.
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