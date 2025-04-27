بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس، أن الأردن يتمتع بمقومات سياحية وأثرية فريدة تؤهله لأن يكون في صدارة خارطة السياحة العالمية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار الأردنية لإبراز التراث الوطني وتنشيط الحركة السياحية.



وأشار إلى أن الأردن يستقبل حاليا نحو خمسة ملايين ونصف المليون سائح سنويا، متوقعا ارتفاع هذا العدد بشكل كبير مع افتتاح المزيد من المواقع الأثرية الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا.



ونوه حواس إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسته "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" مع وزارة السياحة والآثار ، والتي تتضمن تنفيذ أعمال حفريات أثرية في منطقة وادي رم، واصفا إياها بأنها من أهم المناطق الأثرية عالميا.



وأعلن أن بعثة أثرية مشتركة مصرية – أردنية ستبدأ أعمال الحفائر في تشرين الأول المقبل، بهدف الكشف عن معالم أثرية جديدة وإقامة معارض متخصصة، من بينها معرض عن الديانة المسيحية، الذي سيكون محطة انبهار للعالم.



وأعرب حواس عن إعجابه الكبير بما رآه من إنجازات أردنية متميزة في مجالات الترميم وإدارة المخازن الأثرية، مشيدا بالإمكانات السياحية والتراثية الفريدة التي تتمتع بها مدينة العقبة، واصفا إياها بأنها "أهم مدينة عربية للسياحة التراثية".



وأشار إلى زيارته لموقع أقدم كنيسة مبنية من الطين في العقبة والتي لم يتم افتتاحها بعد، إضافة إلى المدينة الإسلامية الفريدة، معتبرا أن العقبة تمتلك إرثا حضاريا استثنائيا يضعها في مقدمة المدن العربية التراثية.



وأكد حواس أن استمرار الجهود الأردنية في تطوير المواقع الأثرية وتنميتها سيعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية متميزة في مجالي السياحة والتراث.