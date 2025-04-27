نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن من القضايا المهمة التي تسعى لها النقابة تعديل قانون نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن آخر تعديل أجري عليه كان عام 2014، حيث تم حينها توسيع هامش العضوية وقاعدة الانتساب.



وأشار المومني إلى أنه قبل تعديل القانون في عام 2014، لم يكن مسموحًا للمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات بالانتساب للنقابة، كما أن بعض المسميات الوظيفية في وسائل الإعلام لم يكن يُسمح لها بالانتساب، وقد تم معالجة بعض هذه الاختلالات لاحقًا.



ولفت إلى أن توسيع قاعدة العضوية يعدّ أمرًا أساسيًا، وأن زيادة عدد المنتسبين للنقابة تعزز من قوتها ومكانتها.



وأوضح المومني أن هناك مجموعة من الملفات تنتظر مجلس النقابة الجديد، وهي نتاج سلسلة من الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الحملة الانتخابية مع مختلف أعضاء الهيئة العامة في مختلف المناطق والمؤسسات.