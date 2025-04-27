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عون وسلام يدينان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

عون وسلام يدينان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

2025-04-27 03:13:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الأحد.


وفي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية دعا عون، الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها".
وقال " إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".


بدوره أدان رئيس الحكومة نواف سلام في بيان "مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان ، مطالبا الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

MENAFN27042025000208011052ID1109478372

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