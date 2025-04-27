عون وسلام يدينان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

عون وسلام يدينان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
وفي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية دعا عون، الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها".
وقال " إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
بدوره أدان رئيس الحكومة نواف سلام في بيان "مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان ، مطالبا الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
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