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إعلام رسمي إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار ميناء رجائي إلى 40 قتيلا

إعلام رسمي إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار ميناء رجائي إلى 40 قتيلا

2025-04-27 03:13:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع السبت في ميناء تجاري إيراني إلى 40 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف جريح، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد.
ووقع الانفجار الذي سُمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات، على رصيف ميناء رجائي، حيث يمر 85% من البضائع الإيرانية.
ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يعبر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالي 650 ألف شخص، كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسة للبحرية الإيرانية.
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق اليوم إلى مكان الانفجار، وأمر بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة.
وأعرب بزشكيان عن امتنانه لعناصر الإطفاء والمسعفين وكذلك لأعضاء الحرس الثوري والجيش الذين قدموا للمساعدة في مكان الكارثة.
ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في إيران أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إنه لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء رجائي.

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