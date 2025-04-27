جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت جامعة مؤتة ممثلة برئيسها الدكتور سلامة النعيمات، في أعمال المؤتمر العام الـ57 لاتحاد الجامعات العربية، والذي عُقد في الكويت أخيرا تحت عنوان:"التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي"، بمشاركة أكثر من 250 جامعة عربية.



وفي سياق المؤتمر، وقعت جامعة مؤتة عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات عربية مرموقة، من بينها جامعة الجنان اللبنانية والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الكويت، بهدف تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية تسهم في خدمة التنمية المستدامة.



وأكد النعيمات، أن الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية في مسار الجامعة، نحو بناء شراكات عربية فعالة، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متطورة وتنافسية.



وشارك النعيمات في عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات التنسيقية التي تناولت قضايا تطوير التعليم العالي، ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي.