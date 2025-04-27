جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت

جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت
وفي سياق المؤتمر، وقعت جامعة مؤتة عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات عربية مرموقة، من بينها جامعة الجنان اللبنانية والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الكويت، بهدف تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية تسهم في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد النعيمات، أن الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية في مسار الجامعة، نحو بناء شراكات عربية فعالة، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متطورة وتنافسية.
وشارك النعيمات في عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات التنسيقية التي تناولت قضايا تطوير التعليم العالي، ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية