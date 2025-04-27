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اقتحامات واعتداءات بالخليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت مصادر للجزيرة ان مستوطنون يهدمون قبورا في جورة الخيل التابعة لبلدة سعير شمال شرق الخليل.
واضافت ان قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.
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