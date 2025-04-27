  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل

وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل

2025-04-27 03:13:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي سائق تريلا مساء اليوم الأحد، بحادث تدهور شاحنته واصطدامها في سور أحد المساجد داخل منطقة المستندة بالعاصمة عمان وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم اخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي.

MENAFN27042025000208011052ID1109478368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث