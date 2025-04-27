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الشرطة تقبض على شخص بحوزته حبوب يشتبه بأنها مخدرة في سلفيت

الشرطة تقبض على شخص بحوزته حبوب يشتبه بأنها مخدرة في سلفيت

2025-04-27 03:13:18
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN/ قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على شخص لحيازته حبوباً يشتبه بأنها مخدرة في محافظة سلفيت.

وقالت الشرطة، إنه وخلال تفتيش مركبة شخص، تم العثور بداخلها على حبوب يشتبه بأنها مخدرة من نوع زالديار، إضافة إلى حبوب وعلبتين زجاجيتين تحتويان على مادة ترامادكس، وهي أدوية ملزمة بوصفة طبية.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولًا.

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