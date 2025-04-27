الشرطة تقبض على شخص بحوزته حبوب يشتبه بأنها مخدرة في سلفيت

الشرطة تقبض على شخص بحوزته حبوب يشتبه بأنها مخدرة في سلفيت
وقالت الشرطة، إنه وخلال تفتيش مركبة شخص، تم العثور بداخلها على حبوب يشتبه بأنها مخدرة من نوع زالديار، إضافة إلى حبوب وعلبتين زجاجيتين تحتويان على مادة ترامادكس، وهي أدوية ملزمة بوصفة طبية.
وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولًا.
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