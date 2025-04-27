منتخب الناشئين يخسر وديا أمام نظيره القطري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 16 لكرة القدم، أمام نظيره القطري بنتيجة 0-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملاعب أكاديمية اسباير، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تقام تشرين الثاني المقبل.

ومثل المنتخب في اللقاء: أزد يعيش، أحمد بدران، فيصل أبو دهيم، محمد خليل، راشد فيضي، نور الدين عمرو، أحمد الخرابشة (محمد العمرة)، يزن قدادة، سند طبيشات (عبدالرحمن العجالين)، أحمد المراعية (عدنان بكار)، أسامة الجوهري (أحمد الخطبا).

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، عند الـ 5:15 مساء الأربعاء المقبل على نفس الملعب، مع اختتام معسكر المنتخب في الدوحة.

--(بترا)

خ خ/أز/ف م

27/04/2025 21:48:01