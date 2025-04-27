منتخب الناشئين يخسر وديا أمام نظيره القطري

منتخب الناشئين يخسر وديا أمام نظيره القطري
عمان 27 نيسان (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 16 لكرة القدم، أمام نظيره القطري بنتيجة 0-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملاعب أكاديمية اسباير، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تقام تشرين الثاني المقبل.
ومثل المنتخب في اللقاء: أزد يعيش، أحمد بدران، فيصل أبو دهيم، محمد خليل، راشد فيضي، نور الدين عمرو، أحمد الخرابشة (محمد العمرة)، يزن قدادة، سند طبيشات (عبدالرحمن العجالين)، أحمد المراعية (عدنان بكار)، أسامة الجوهري (أحمد الخطبا).
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، عند الـ 5:15 مساء الأربعاء المقبل على نفس الملعب، مع اختتام معسكر المنتخب في الدوحة.
--(بترا)
خ خ/أز/ف م
27/04/2025 21:48:01
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