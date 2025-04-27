مذكرة تفاهم بين التعاونية الأردنية والمهندسين الزراعيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان (بترا)- وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية، مع نقابة المهندسين الزراعيين، مذكرة تفاهم لتدريب مهندسين زراعيين حديثي التخرج لدى المؤسسة، ومديريات التعاون في المحافظات.

ووقع المذكرة، مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين شادي القيسي.

وحسب المذكرة، تلتزم المؤسسة التعاونية بتدريب 15 مهندسا زراعيا تنسبهم النقابة، ضمن مديريات المركز والمحافظات التابعة لها ولمدة 3 أشهر.

من جانبه، أكد الشلبي أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين الزراعيين في مجال التدريب، خاصة وأن المؤسسة التعاونية تمتلك خبرات متراكمة في هذا المضمار.

وقال إن المؤسسة تعتمد مناهج دولية للتدريب من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك من خلال مدربين معتمدين من كوادر المؤسسة.

وأضاف أن هذا التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين يساهم في خدمة القطاعين الزراعي والتعاوني.

بدوره، أعرب القيسي عن اعتزاز النقابة بالشراكة مع المؤسسة التعاونية بما يخدم أعضائها من حديثي التخرج في مجال التدريب.

وقال إن المؤسسة تمتلك من الخبرات العملية والبرامج التدريبية ما يسهم في أكساب منتسبي النقابة من الأعضاء المتدربين حديثي التخرج الخبرة والفائدة معا.

--(بترا)

رح/أز/ف م

27/04/2025 21:45:05