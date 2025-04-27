مذكرة تفاهم بين التعاونية الأردنية والمهندسين الزراعيين

مذكرة تفاهم بين التعاونية الأردنية والمهندسين الزراعيين
عمان 27 نيسان (بترا)- وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية، مع نقابة المهندسين الزراعيين، مذكرة تفاهم لتدريب مهندسين زراعيين حديثي التخرج لدى المؤسسة، ومديريات التعاون في المحافظات.
ووقع المذكرة، مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين شادي القيسي.
وحسب المذكرة، تلتزم المؤسسة التعاونية بتدريب 15 مهندسا زراعيا تنسبهم النقابة، ضمن مديريات المركز والمحافظات التابعة لها ولمدة 3 أشهر.
من جانبه، أكد الشلبي أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين الزراعيين في مجال التدريب، خاصة وأن المؤسسة التعاونية تمتلك خبرات متراكمة في هذا المضمار.
وقال إن المؤسسة تعتمد مناهج دولية للتدريب من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك من خلال مدربين معتمدين من كوادر المؤسسة.
وأضاف أن هذا التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين يساهم في خدمة القطاعين الزراعي والتعاوني.
بدوره، أعرب القيسي عن اعتزاز النقابة بالشراكة مع المؤسسة التعاونية بما يخدم أعضائها من حديثي التخرج في مجال التدريب.
وقال إن المؤسسة تمتلك من الخبرات العملية والبرامج التدريبية ما يسهم في أكساب منتسبي النقابة من الأعضاء المتدربين حديثي التخرج الخبرة والفائدة معا.
--(بترا)
رح/أز/ف م
27/04/2025 21:45:05
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