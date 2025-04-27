عيسى حمدان رئيسا لهيئة المكاتب والشركات الهندسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان(بترا)-أعلن ممثل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، في انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عماد الدباس اليوم الأحد، فوز المهندس عيسى حمدان برئاسة مجلس الهيئة في نقابة المهندسين، فيما فاز المهندس أحمد غنام بمنصب نائب رئيس الهيئة.

وفاز بعضوية مجلس الهيئة كل من المهندسين أمجد أبو ريا، وعلي الشخشير، وفيروز البرغوثي عن فئة مكتب استشاري، وعوني اخميس وجمال العرموطي وأحمد القريوتي عن فئة مكتب هندسي، وماهر شلبك ورندة السفاريني وماهر المعلواني عن فئة مكتب مهندس.

كما فاز بعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين جمال سمرين، سارة أمجد ابو ريا، مروان مرقة، صالح رحال، منى خالد، محمد الهندي، عماد المومني، حمدالله عقل، بسام الشمالي، جمال ابو وردة، آلاء وشاح، خير الدين أبو الهيجاء، حمدي الخليلي، وهيب مدانات، أكرم الصمادي، محمد دهمش، محمد شكري هاشم، خليل المصري، وليد بكر ومحمد احسان الحموري.

وأكد حمدان، أن المجلس سيعمل جنبا الى جنب مع مجلس نقابة المهندسين، وسيسير على الخطى من أجل الإرتقاء بالمهنة كفريق واحد.

وقال أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، إن النقابة أنهت اليوم، المرحلة الثالثة من الاستحقاق الانتخابي بإجرائها انتخابات الهيئة بنسبة مشاركة بلغت 70 بالمئة، فيما ستجرى المرحلة الرابعة والأخيرة من انتخابات النقابة والتي تشمل انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة يوم الجمعة 9 أيار الجاري.

--(بترا)

ن ع/أز/ف م

27/04/2025 21:40:30