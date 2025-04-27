عيسى حمدان رئيسا لهيئة المكاتب والشركات الهندسية

عيسى حمدان رئيسا لهيئة المكاتب والشركات الهندسية
عمان 27 نيسان(بترا)-أعلن ممثل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، في انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عماد الدباس اليوم الأحد، فوز المهندس عيسى حمدان برئاسة مجلس الهيئة في نقابة المهندسين، فيما فاز المهندس أحمد غنام بمنصب نائب رئيس الهيئة.
وفاز بعضوية مجلس الهيئة كل من المهندسين أمجد أبو ريا، وعلي الشخشير، وفيروز البرغوثي عن فئة مكتب استشاري، وعوني اخميس وجمال العرموطي وأحمد القريوتي عن فئة مكتب هندسي، وماهر شلبك ورندة السفاريني وماهر المعلواني عن فئة مكتب مهندس.
كما فاز بعضوية الهيئة المركزية كل من المهندسين جمال سمرين، سارة أمجد ابو ريا، مروان مرقة، صالح رحال، منى خالد، محمد الهندي، عماد المومني، حمدالله عقل، بسام الشمالي، جمال ابو وردة، آلاء وشاح، خير الدين أبو الهيجاء، حمدي الخليلي، وهيب مدانات، أكرم الصمادي، محمد دهمش، محمد شكري هاشم، خليل المصري، وليد بكر ومحمد احسان الحموري.
وأكد حمدان، أن المجلس سيعمل جنبا الى جنب مع مجلس نقابة المهندسين، وسيسير على الخطى من أجل الإرتقاء بالمهنة كفريق واحد.
وقال أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، إن النقابة أنهت اليوم، المرحلة الثالثة من الاستحقاق الانتخابي بإجرائها انتخابات الهيئة بنسبة مشاركة بلغت 70 بالمئة، فيما ستجرى المرحلة الرابعة والأخيرة من انتخابات النقابة والتي تشمل انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة يوم الجمعة 9 أيار الجاري.
--(بترا)
ن ع/أز/ف م
27/04/2025 21:40:30
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