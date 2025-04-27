وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع ماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 نيسان (بترا)- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، مع وفد ماليزي، برئاسة كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية، وان رشدي بن وان إسماعيل، ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد محافظة عمق العلاقات الأردنية الماليزية، مشدداً على حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي، خصوصاً في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير المزيد من التسهيلات للطلبة الماليزيين في الجامعات الأردنية، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.

وأشار خلال اللقاء، الذي عقد في الوزارة، إلى أن الأردن يمنح الطلبة الماليزيين امتيازات خاصة، منها معاملة الطلبة الدارسين في تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية معاملة الطالب الأردني من حيث الرسوم الجامعية، وفق قرارات مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.

من جهته، أشاد اسماعيل، بالمستوى المتميز لخريجي الجامعات الأردنية وكفاءتهم العالية في سوق العمل الماليزي.

وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الأردنية في التعليم العالي، مشيراً إلى دور الأردن المحوري في إعداد كوادر علمية معتدلة تخدم قضايا الأمة الإسلامية.

وتناول اللقاء بحث آليات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في التعليم العالي بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الأكاديمية والتبادل الثقافي والعلمي.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، والسفير الماليزي المفوض لدى الأردن محمد نصري عبدالرحمن، ومستشار التعليم الماليزي الدكتور رضوان بن أبورشيد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاع الأكاديمي في البلدين.

يشار إلى أن عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تجاوز بداية العام الجامعي 2024-2025 أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وكان وفد مشترك من وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، قد زار ولاية باهانج، وعدداً من الولايات الماليزية في شباط الماضي، بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية وتعزيز استقطاب الطلبة الماليزيين.

--(بترا)

أ ر/أز/ف م

27/04/2025 21:29:47