وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع ماليزيا

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع ماليزيا
عمّان 27 نيسان (بترا)- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، مع وفد ماليزي، برئاسة كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية، وان رشدي بن وان إسماعيل، ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد محافظة عمق العلاقات الأردنية الماليزية، مشدداً على حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي، خصوصاً في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير المزيد من التسهيلات للطلبة الماليزيين في الجامعات الأردنية، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
وأشار خلال اللقاء، الذي عقد في الوزارة، إلى أن الأردن يمنح الطلبة الماليزيين امتيازات خاصة، منها معاملة الطلبة الدارسين في تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية معاملة الطالب الأردني من حيث الرسوم الجامعية، وفق قرارات مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
من جهته، أشاد اسماعيل، بالمستوى المتميز لخريجي الجامعات الأردنية وكفاءتهم العالية في سوق العمل الماليزي.
وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الأردنية في التعليم العالي، مشيراً إلى دور الأردن المحوري في إعداد كوادر علمية معتدلة تخدم قضايا الأمة الإسلامية.
وتناول اللقاء بحث آليات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في التعليم العالي بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الأكاديمية والتبادل الثقافي والعلمي.
وحضر اللقاء من الجانب الأردني أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، والسفير الماليزي المفوض لدى الأردن محمد نصري عبدالرحمن، ومستشار التعليم الماليزي الدكتور رضوان بن أبورشيد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاع الأكاديمي في البلدين.
يشار إلى أن عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تجاوز بداية العام الجامعي 2024-2025 أكثر من ألفي طالب وطالبة.
وكان وفد مشترك من وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، قد زار ولاية باهانج، وعدداً من الولايات الماليزية في شباط الماضي، بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية وتعزيز استقطاب الطلبة الماليزيين.
--(بترا)
أ ر/أز/ف م
27/04/2025 21:29:47
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