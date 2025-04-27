جامعة الأميرة سمية تحقق المركز الأول في مسابقة نقابة المهندسين

جامعة الأميرة سمية تحقق المركز الأول في مسابقة نقابة المهندسين
عمان 27 نيسان(بترا)-فاز فريق من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالمركز الأول عن شعبة الهندسة الكهربائية في مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين السنوية لمشاريع التخرج لعام 2004، و بمشاركة واسعة من طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية.
وضم الفريق الفائز عن مشروع التخرج " تصميم نظام كهروضوئي متصل بالشبكة مزود بنظام كشف وتصنيف الأعطال بناء على تعلم الآلة "، كلاً من الطلبة: ميار الخواجا، ساندي ميكيل، معتز أبو شباب، وبإشراف من الدكتورة مجد بطارسة.
ويهدف المشروع إلى التركيز على التحدي المتمثل في تحديد وتصنيف الأعطال بدقة في أنظمة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة، إضافة إلى تطوير طريقة شاملة باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين كفاءة وموثوقية هذه الأنظمة.
وأشارت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إلى أهمية مشاركة طلبة الجامعة في هذه المسابقات ودمجهم في محافل محلية ودولية تركز على ايجاد أفكار ريادية وابتكارية في مجال العلوم الهندسية المختلفة بما يتناسب مع التقدم والتطور العالمي في هذا المجال.
وأعربت عن فخرها بما يحققه طلبة الجامعة ومشرفوهم، من نجاحات متواصلة تعكس البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها الجامعة بتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تولي دعم الإبداع والابتكار أولوية لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المجتمعية.
كما أكد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور أسامة أبوشرخ، حرص الكلية المتواصل على تحقيق التوازن بين الجانبين الأكاديمي والعملي، وطرح أفكار ابتكارية تواكب التطورات السريعة والمتزايدة في المجالات الهندسية.
--(بترا)
أ ر/أز/ف م
27/04/2025 20:11:57
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