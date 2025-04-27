جامعة الأميرة سمية تحقق المركز الأول في مسابقة نقابة المهندسين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان(بترا)-فاز فريق من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالمركز الأول عن شعبة الهندسة الكهربائية في مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين السنوية لمشاريع التخرج لعام 2004، و بمشاركة واسعة من طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية.

وضم الفريق الفائز عن مشروع التخرج " تصميم نظام كهروضوئي متصل بالشبكة مزود بنظام كشف وتصنيف الأعطال بناء على تعلم الآلة "، كلاً من الطلبة: ميار الخواجا، ساندي ميكيل، معتز أبو شباب، وبإشراف من الدكتورة مجد بطارسة.

ويهدف المشروع إلى التركيز على التحدي المتمثل في تحديد وتصنيف الأعطال بدقة في أنظمة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة، إضافة إلى تطوير طريقة شاملة باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين كفاءة وموثوقية هذه الأنظمة.

وأشارت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إلى أهمية مشاركة طلبة الجامعة في هذه المسابقات ودمجهم في محافل محلية ودولية تركز على ايجاد أفكار ريادية وابتكارية في مجال العلوم الهندسية المختلفة بما يتناسب مع التقدم والتطور العالمي في هذا المجال.

وأعربت عن فخرها بما يحققه طلبة الجامعة ومشرفوهم، من نجاحات متواصلة تعكس البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها الجامعة بتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تولي دعم الإبداع والابتكار أولوية لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المجتمعية.

كما أكد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور أسامة أبوشرخ، حرص الكلية المتواصل على تحقيق التوازن بين الجانبين الأكاديمي والعملي، وطرح أفكار ابتكارية تواكب التطورات السريعة والمتزايدة في المجالات الهندسية.

--(بترا)

أ ر/أز/ف م

27/04/2025 20:11:57