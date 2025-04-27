ملتقى إربد الثقافي ينتدي حول معركة الكرامة

ملتقى إربد الثقافي ينتدي حول معركة الكرامة
إربد 27 نيسان (بترا)- نظم ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي اليوم الأحد، ندوة بعنوان "معركة الكرامة الخالدة دروس وعبر"، تحدث فيها العميد الركن المتقاعد محمد المناجرة.
وقال رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري، إن الحديث عن معركة الكرامة يعنى استذكار مواقف الرجولة والشجاعة التي تحلى بها نشامى القوات المسلحة الأردنية من مختلف التشكيلات التي تصدت للقوات الإسرائيلية 21 آذار 1968.
من جهته، قال المناجرة أن أبرز مخرجات معركة الكرامة تتمثل بعدة حقائق أهمها أن العدو الإسرائيلي تأكد بأن كلفة مهاجمة المواقع الأردنية أعلى بكثير من أهدافه المنشودة فقد تيقن قادة القوات المهاجمة أن ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية يتقنون فن الذود عن حماهم ويتعذر على من يهاجَمهم أن ينال من شجاعتهم وقدرتهم على التثبت بمواقعهم.
وأشاد بحكمة وحنكة القيادة الهاشمية وشجاعة الأشاوس من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
--(بترا)
ع ع/أز/ف م
27/04/2025 20:01:28
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