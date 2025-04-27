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ملتقى إربد الثقافي ينتدي حول معركة الكرامة

ملتقى إربد الثقافي ينتدي حول معركة الكرامة

2025-04-27 03:10:05
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 27 نيسان (بترا)- نظم ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي اليوم الأحد، ندوة بعنوان "معركة الكرامة الخالدة دروس وعبر"، تحدث فيها العميد الركن المتقاعد محمد المناجرة.
وقال رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري، إن الحديث عن معركة الكرامة يعنى استذكار مواقف الرجولة والشجاعة التي تحلى بها نشامى القوات المسلحة الأردنية من مختلف التشكيلات التي تصدت للقوات الإسرائيلية 21 آذار 1968.
من جهته، قال المناجرة أن أبرز مخرجات معركة الكرامة تتمثل بعدة حقائق أهمها أن العدو الإسرائيلي تأكد بأن كلفة مهاجمة المواقع الأردنية أعلى بكثير من أهدافه المنشودة فقد تيقن قادة القوات المهاجمة أن ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية يتقنون فن الذود عن حماهم ويتعذر على من يهاجَمهم أن ينال من شجاعتهم وقدرتهم على التثبت بمواقعهم.
وأشاد بحكمة وحنكة القيادة الهاشمية وشجاعة الأشاوس من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
--(بترا)
ع ع/أز/ف م
27/04/2025 20:01:28

MENAFN27042025000117011021ID1109478337

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