رئيس مفوضي إقليم البترا يستكشف مسار الديناصورات في الصفاحة

رئيس مفوضي إقليم البترا يستكشف مسار الديناصورات في الصفاحة
البترا 27 نيسان( بترا)- زار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، منطقتي الصفاحة ورأس الفيض، ضمن جهود استكشاف مسارات سياحية جديدة لتنويع المنتج السياحي وتعزيز سياحة المغامرة.
وتضم المنطقتان مسارا يمر بمنطقة أثرية نادرة تحتوي على آثار أقدام ديناصورات محفوظة في صخور تعود إلى العصر الطباشيري الأعلى (قبل 94–100 مليون سنة)، وفق توثيق علمي دولي بمشاركة باحثين أردنيين.
وأكد البريزات، أن تطوير هذا المسار سيدعم استراتيجية تنويع السياحة في "المثلث الذهبي" (البترا، وادي رم، العقبة)، وسيعزز مكانة الأردن كوجهة لسياحة المغامرة، مع التركيز على استقطاب فئات جديدة من الزوار مثل اليافعين المهتمين بالديناصورات، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.
يشار إلى أن آثار الديناصورات المكتشفة تُعد من الاكتشافات النادرة في الشرق الأوسط، وتضم مسارات لثلاث مجموعات رئيسية من الديناصورات.
--( بترا )
دط/ن ح/ف م
27/04/2025 18:58:17
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية