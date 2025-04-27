رئيس مفوضي إقليم البترا يستكشف مسار الديناصورات في الصفاحة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 27 نيسان( بترا)- زار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، منطقتي الصفاحة ورأس الفيض، ضمن جهود استكشاف مسارات سياحية جديدة لتنويع المنتج السياحي وتعزيز سياحة المغامرة.

وتضم المنطقتان مسارا يمر بمنطقة أثرية نادرة تحتوي على آثار أقدام ديناصورات محفوظة في صخور تعود إلى العصر الطباشيري الأعلى (قبل 94–100 مليون سنة)، وفق توثيق علمي دولي بمشاركة باحثين أردنيين.

وأكد البريزات، أن تطوير هذا المسار سيدعم استراتيجية تنويع السياحة في "المثلث الذهبي" (البترا، وادي رم، العقبة)، وسيعزز مكانة الأردن كوجهة لسياحة المغامرة، مع التركيز على استقطاب فئات جديدة من الزوار مثل اليافعين المهتمين بالديناصورات، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.

يشار إلى أن آثار الديناصورات المكتشفة تُعد من الاكتشافات النادرة في الشرق الأوسط، وتضم مسارات لثلاث مجموعات رئيسية من الديناصورات.

--( بترا )

دط/ن ح/ف م

27/04/2025 18:58:17