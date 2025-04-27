طبُّ الأردنيّة تنشر 561 بحثًا في 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان (بترا)- افتتح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العلمي الخامس لكلية الطب، بحضور نواب الرئيس، وعمداء الكليات، ونواب العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية، ومدير عام مستشفى الجامعة.

وقال عبيدات في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن إسهامات طلبة الطب جعلت من كليتهم في صدارة كليات الجامعة والأميز بين نظيراتها محليا وعربيا، إذ جاءت ثمرة إلزامهم بإعداد ورقة بحثية بقرار اتخذ كنوع من أنواع التغيير والتأقلم مع المتغيرات، محفوفا بالخوف والشك، فكان هذا اليوم العلمي ثمرة القرار ونتاج التغيير، لتبلغ نسبة ما تنشره كلية الطب من بحوث في المجلات العالمية المفهرسة 30 بالمئة من مجموع الأبحاث المنشورة على مستوى الجامعة.

وحث عبيدات الطلبة خلال على ضرورة إتقان لغات عالمية، وتنمية المهارات الرقمية، و المهارات الناعمة، والالتزام بأخلاقيات المهنة المرتبطة بالتزام الطبيب بإتقان العمل، والتعامل مع الطب بفلسفة جديدة، مشيرا إلى أن الطب رسالة سامية لكل الأمم.

بدوره قال عميد كلية الطب الدكتور أيمن وهبة: "إن أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب نشروا (561) بحثا في العام 2024، بزيادة بلغت 21 بالمئة عن العام الماضي، نتيجة بيئة أكاديمية محفزة ودعم مستمر من إدارة الجامعة.

ولفت وهبة إلى أن طلبة الطب قدموا 196 مشروعا بحثيا، منها 53 بحثا منشورا، و 10 مقبولة للنشر، والبقية قيد المراجعة ما يدل على جودة الإنتاج، وتنامي روح البحث لدى الجيل الصاعد.

وقال مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين الدكتور مرزوق عمارين: "إن الإنتاج البحثي لطلبة الطب إنما يدل على أن الكلية خرجت جيلا لا يكتفي بالمعرفة فقط بل شارك في إنتاجها وتطويرها وتوجيهها لخدمة المرضى والمجتمع".

وأكد عمارين سعي الكلية المتواصل والحثيث لتعزيز قيمة البحث العلمي ورفعته، لا بوصفه شرطا أكاديميا إنما وسيلة لفهم أعمق وتفكير ناقد واستعداد حقيقي للطب القائم على الدليل لتخريج نشء جديد قادر على حمل رسالة الطب للعالم.

وقدم عبيدات الدروع التكريمية للطلبة الأكثر نشرا للأبحاث في المجلات العلمية، ولأعضاء هيئة التدريس والطلبة المنظمين، ولعدد من الكادر الإداري في الكلية.

واشتمل اليوم العلمي على عدة جلسات نوقشت خلالها أبحاث الطلبة، وجرى تكريم الباحثين الأكثر تميزا بعد تحكي الأبحاث من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

--(بترا)

س ص/أز/ف م

27/04/2025 19:02:33