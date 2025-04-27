جامعة الحسين تحصد مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي

جامعة الحسين تحصد مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي
البترا 27 نيسان (بترا)- حققت جامعة الحسين بن طلال إنجازا مميزا في النسخة الرابعة من بطولة الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، بحصولها على المركز الثاني في مسار الأنظمة المدمجة، والمركز الثالث في مسار الأمن السيبراني، ضمن منافسات شارك فيها أكثر من 350 طالبا وطالبة من 10 دول عربية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، حرص الجامعة على تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن الجامعة تواصل توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع وداعمة للبحث العلمي، خاصة في مجالات حيوية كأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وأشاد بجهود الطلبة والمشرفين الأكاديميين، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم طلبتها للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية وتحقيق مزيد من الإنجازات.
يذكر أن الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي يعد من أبرز الفعاليات العلمية العربية، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز روح الابتكار والتميز الأكاديمي.
--( بترا)
دط/ع س/ف م
27/04/2025 18:51:15
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