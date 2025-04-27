جامعة الحسين تحصد مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 27 نيسان (بترا)- حققت جامعة الحسين بن طلال إنجازا مميزا في النسخة الرابعة من بطولة الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، بحصولها على المركز الثاني في مسار الأنظمة المدمجة، والمركز الثالث في مسار الأمن السيبراني، ضمن منافسات شارك فيها أكثر من 350 طالبا وطالبة من 10 دول عربية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، حرص الجامعة على تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن الجامعة تواصل توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع وداعمة للبحث العلمي، خاصة في مجالات حيوية كأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأشاد بجهود الطلبة والمشرفين الأكاديميين، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم طلبتها للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية وتحقيق مزيد من الإنجازات.

يذكر أن الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي يعد من أبرز الفعاليات العلمية العربية، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز روح الابتكار والتميز الأكاديمي.

--( بترا)

دط/ع س/ف م

27/04/2025 18:51:15