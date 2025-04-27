271 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان (بترا)- حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ252.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 7 بالمئة، وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 72.7 مليار دولار وبنسبة نمو 6 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 39.1 مليار دولار مقارنة بـ 37.1 مليار دولار بالربع الأول من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتبلغ 53.2 مليار دولار مقارنة بـ 49.8 مليار دولار.

واستمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات "بازل 3" بلغت 17.2% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري في بيان، اليوم الأحد، إن مواصلة البنك العربي تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من العام 2025 في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية يثبت قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات من خلال نموذج أعماله المرن والمتنوع والمرتكز على تواجده في العديد من المناطق خصوصا منطقة الخليج العربي.

من جهتها، أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك، رندة الصادق، أن أرباح المجموعة تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نموا في إجمالي الدخل بنسبة 4%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

--(بترا)

رش/ع س/ف م

27/04/2025 18:36:56