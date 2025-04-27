271 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول

271 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول
عمان 27 نيسان (بترا)- حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ252.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 7 بالمئة، وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار.
وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 72.7 مليار دولار وبنسبة نمو 6 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 39.1 مليار دولار مقارنة بـ 37.1 مليار دولار بالربع الأول من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتبلغ 53.2 مليار دولار مقارنة بـ 49.8 مليار دولار.
واستمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات "بازل 3" بلغت 17.2% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري في بيان، اليوم الأحد، إن مواصلة البنك العربي تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من العام 2025 في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية يثبت قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات من خلال نموذج أعماله المرن والمتنوع والمرتكز على تواجده في العديد من المناطق خصوصا منطقة الخليج العربي.
من جهتها، أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك، رندة الصادق، أن أرباح المجموعة تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نموا في إجمالي الدخل بنسبة 4%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.
--(بترا)
رش/ع س/ف م
27/04/2025 18:36:56
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