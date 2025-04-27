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وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

2025-04-27 09:01:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحب وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفير، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية ذات الطابع المتميز التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعين الصناعي والتجاري.

كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

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