وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين
وخلال اللقاء، رحب وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفير، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية ذات الطابع المتميز التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعين الصناعي والتجاري.
كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية