وزير الداخلية يستقبل قائد الأسطول الخامس ويشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة

وزير الداخلية يستقبل قائد الأسطول الخامس ويشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة
ورحب الوزير بالفريق بحري جورج وايكوف والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تبادل للخبرات في عدد من مجالات التعاون الأمني.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني، بما يسهم في تطوير العمل المشترك وخدمة مصالح البلدين الصديقين.
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