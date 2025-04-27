وزير الداخلية يستقبل قائد الأسطول الخامس ويشيد بالشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، الفريق بحري جورج وايكوف قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، بحضور الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام.

ورحب الوزير بالفريق بحري جورج وايكوف والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تبادل للخبرات في عدد من مجالات التعاون الأمني.

وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني، بما يسهم في تطوير العمل المشترك وخدمة مصالح البلدين الصديقين.