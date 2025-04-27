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وزير التربية والتعليم يستقبل وفد منظمة (IBO) ويبحث معه متطلبات تنفيذ البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية

وزير التربية والتعليم يستقبل وفد منظمة (IBO) ويبحث معه متطلبات تنفيذ البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية

2025-04-27 09:01:44
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلاً من السيدة ماري تادرس مدير أول التطوير والاعتراف بمنظمة البكالوريا الدولية (IBO)، والدكتورة كوثر سعد الدين مدير التطوير والاعتراف بالمنظمة، وذلك في إطار الزيارة التي تقومان بها إلى مملكة البحرين، لبحث تفاصيل تطبيق مشروع البكالوريا الدولية (IB) في المدارس الحكومية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وخلال اللقاء، رحّب وزير التربية والتعليم بوفد المنظمة، وناقش خطوات البدء بتطبيق المشروع تجريبياً خلال الفترة المقبلة في عينة مختارة من المدارس الإعدادية والثانوية.

وأشاد الوزير بتعاون المنظمة مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع النوعي، حيث تعد مملكة البحرين أوّل دولة خليجيّة تعمل على تطبيق هذا المشروع في مدارسها الحكومية، بإتاحتها خيار الحصول على هذه الشهادة ذات الاعتراف العالمي، والتي ينالها الخريج بعد حصوله على إعداد أكاديمي متطور للمرحلة الجامعية، يركز على اللغات والعلوم والرياضيات والفنون والاجتماعيات وغيرها من جوانب مهمة، مع تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والإبداعية، وتوظيف استراتيجية ربط المناهج الدراسية ببعضها وبالمواقف الواقعية.

من جهتها، عبّرت ماري تادرس مدير أول التطوير والاعتراف بمنظمة البكالوريا الدولية عن سعادتها بالتعاون بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، مثنية على التطوّر الحاصل بالنظام التعليمي بالمملكة، ومتطلّعة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة القادمة.

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