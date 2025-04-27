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وزير التربية والتعليم يستقبل وفد منظمة (IBO) ويبحث معه متطلبات تنفيذ البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلاً من السيدة ماري تادرس مدير أول التطوير والاعتراف بمنظمة البكالوريا الدولية (IBO)، والدكتورة كوثر سعد الدين مدير التطوير والاعتراف بالمنظمة، وذلك في إطار الزيارة التي تقومان بها إلى مملكة البحرين، لبحث تفاصيل تطبيق مشروع البكالوريا الدولية (IB) في المدارس الحكومية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وخلال اللقاء، رحّب وزير التربية والتعليم بوفد المنظمة، وناقش خطوات البدء بتطبيق المشروع تجريبياً خلال الفترة المقبلة في عينة مختارة من المدارس الإعدادية والثانوية.
وأشاد الوزير بتعاون المنظمة مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع النوعي، حيث تعد مملكة البحرين أوّل دولة خليجيّة تعمل على تطبيق هذا المشروع في مدارسها الحكومية، بإتاحتها خيار الحصول على هذه الشهادة ذات الاعتراف العالمي، والتي ينالها الخريج بعد حصوله على إعداد أكاديمي متطور للمرحلة الجامعية، يركز على اللغات والعلوم والرياضيات والفنون والاجتماعيات وغيرها من جوانب مهمة، مع تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والإبداعية، وتوظيف استراتيجية ربط المناهج الدراسية ببعضها وبالمواقف الواقعية.
من جهتها، عبّرت ماري تادرس مدير أول التطوير والاعتراف بمنظمة البكالوريا الدولية عن سعادتها بالتعاون بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، مثنية على التطوّر الحاصل بالنظام التعليمي بالمملكة، ومتطلّعة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، رحّب وزير التربية والتعليم بوفد المنظمة، وناقش خطوات البدء بتطبيق المشروع تجريبياً خلال الفترة المقبلة في عينة مختارة من المدارس الإعدادية والثانوية.
وأشاد الوزير بتعاون المنظمة مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع النوعي، حيث تعد مملكة البحرين أوّل دولة خليجيّة تعمل على تطبيق هذا المشروع في مدارسها الحكومية، بإتاحتها خيار الحصول على هذه الشهادة ذات الاعتراف العالمي، والتي ينالها الخريج بعد حصوله على إعداد أكاديمي متطور للمرحلة الجامعية، يركز على اللغات والعلوم والرياضيات والفنون والاجتماعيات وغيرها من جوانب مهمة، مع تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والإبداعية، وتوظيف استراتيجية ربط المناهج الدراسية ببعضها وبالمواقف الواقعية.
من جهتها، عبّرت ماري تادرس مدير أول التطوير والاعتراف بمنظمة البكالوريا الدولية عن سعادتها بالتعاون بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، مثنية على التطوّر الحاصل بالنظام التعليمي بالمملكة، ومتطلّعة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة القادمة.
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