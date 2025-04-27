المركز الوطني الأمن السيبراني: شراكة بحرينية بريطانية لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات السيبرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية "OSP Cyber" البريطانية، وذلك في إطار الشراكة مع شركة فعاليات لاستضافة الجناح البريطاني في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني الذي يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر السفارة البريطانية في مملكة البحرين بين الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وسعادة السيد توماس مكارثي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "OSP Cyber" البريطانية، بحضور سعادة السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في خطوة تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على الاستثمار في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والتعليم الإلكتروني.

ويشهد هذا التعاون توقيع اتفاقية تطوير منهج إلكتروني تفاعلي شامل يستهدف جميع المراحل الدراسية في مملكة البحرين، وسيتناول المنهج مواضيع خاصة بالأمن السيبراني والمواطنة الرقمية، بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم السيبرانية بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لخلق مجتمع رقمي وفضاء سيبراني آمن، وذلك في إطار الالتزام المشترك بتعزيز البيئة الرقمية الآمنة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المبادرات التعليمية والسياسات السيبرانية المستدامة.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير مهارات الأجيال القادمة في هذا المجال الأمني الحيوي، كما تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر السيبرانية وتعليم الشباب كيفية حماية أنفسهم من تهديدات الإنترنت المتزايدة، في خطوة تأكيدية على التزام مملكة البحرين بتحقيق تقدم مستدام في مجال الأمن السيبراني، حيث يأتي هذا التعاون ضمن جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لتقديم بيئة تعليمية وتدريبية متميزة تواكب أحدث التطورات في مجال الحماية الرقمية، وتعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.

وعلى هامش الاتفاقية، بيّن الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، بأن استضافة الجناح البريطاني في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للأمن السيبراني تأتي كعلامة بارزة في مسيرة التعاون الدولي في ذات المجال، وتعكس ثقة شركائنا العالميين بمكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والحوار الاستراتيجي في الفضاء الرقمي.

وأضاف "أن التعاون مع الجانب البريطاني في واحدة من أهم مؤتمرات الأمن السيبراني سيساهم في مد جسور التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، وتبادل الخبرات في ذات المجال"، وأكد سعادته على أن توقيع اتفاقية تطوير منهج إلكتروني تفاعلي لطلبة المدارس ضمن هذا الإطار التعاوني الأشمل، سوف يعزز وعي الأجيال القادمة بالأمن السيبراني منذ المراحل التعليمية الأولى، بما يدعم حصانة المجتمع الرقمي وتأسيس ثقافة سيبرانية مستدامة تنسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في التمكين التكنولوجي والتحول الرقمي المسؤول.

من جانبه، عبّر أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن سروره قائلاً: "يسعدني أن أرحب بهذا التعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني وأكاديمية "OSP Cyber" البريطانية التي تربطها علاقات قوية بمملكة البحرين، وتمتلك خبرة واسعة في مجال الأمن السيبراني. وأكد على أن هذا التعاون يهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر السيبرانية ورفع الوعي لدى الشباب والأطفال في كيفية حماية أنفسهم من المخاطر الإلكترونية، خاصة وأن هذه الفئتين أصبحت من أكثر الفئات استهدافًا وتصيدًا من قِبل مجرمي الإنترنت المتمرسين في جميع أنحاء العالم. كما أكد سعادته عن ترحيبه بالتعاون البريطاني في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني القادم".

وتأتي مشاركة الجناح البريطاني في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني هذا العام ضمن أكبر أجنحة المعرض، حيث سيضم الجناح البريطاني مجموعة من أبرز الشركات البريطانية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مما يعكس مكانة المملكة المتحدة الريادية في الابتكار والتكنولوجيا السيبرانية ويتيح فرص واسعة للتواصل وتبادل الخبرات.