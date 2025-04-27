المركز الوطني الأمن السيبراني: شراكة بحرينية بريطانية لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات السيبرانية

المركز الوطني الأمن السيبراني: شراكة بحرينية بريطانية لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات السيبرانية
وتم توقيع الاتفاقية بمقر السفارة البريطانية في مملكة البحرين بين الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وسعادة السيد توماس مكارثي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "OSP Cyber" البريطانية، بحضور سعادة السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في خطوة تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على الاستثمار في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والتعليم الإلكتروني.
ويشهد هذا التعاون توقيع اتفاقية تطوير منهج إلكتروني تفاعلي شامل يستهدف جميع المراحل الدراسية في مملكة البحرين، وسيتناول المنهج مواضيع خاصة بالأمن السيبراني والمواطنة الرقمية، بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم السيبرانية بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لخلق مجتمع رقمي وفضاء سيبراني آمن، وذلك في إطار الالتزام المشترك بتعزيز البيئة الرقمية الآمنة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المبادرات التعليمية والسياسات السيبرانية المستدامة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير مهارات الأجيال القادمة في هذا المجال الأمني الحيوي، كما تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر السيبرانية وتعليم الشباب كيفية حماية أنفسهم من تهديدات الإنترنت المتزايدة، في خطوة تأكيدية على التزام مملكة البحرين بتحقيق تقدم مستدام في مجال الأمن السيبراني، حيث يأتي هذا التعاون ضمن جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لتقديم بيئة تعليمية وتدريبية متميزة تواكب أحدث التطورات في مجال الحماية الرقمية، وتعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
وعلى هامش الاتفاقية، بيّن الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، بأن استضافة الجناح البريطاني في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للأمن السيبراني تأتي كعلامة بارزة في مسيرة التعاون الدولي في ذات المجال، وتعكس ثقة شركائنا العالميين بمكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والحوار الاستراتيجي في الفضاء الرقمي.
وأضاف "أن التعاون مع الجانب البريطاني في واحدة من أهم مؤتمرات الأمن السيبراني سيساهم في مد جسور التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، وتبادل الخبرات في ذات المجال"، وأكد سعادته على أن توقيع اتفاقية تطوير منهج إلكتروني تفاعلي لطلبة المدارس ضمن هذا الإطار التعاوني الأشمل، سوف يعزز وعي الأجيال القادمة بالأمن السيبراني منذ المراحل التعليمية الأولى، بما يدعم حصانة المجتمع الرقمي وتأسيس ثقافة سيبرانية مستدامة تنسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في التمكين التكنولوجي والتحول الرقمي المسؤول.
من جانبه، عبّر أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن سروره قائلاً: "يسعدني أن أرحب بهذا التعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني وأكاديمية "OSP Cyber" البريطانية التي تربطها علاقات قوية بمملكة البحرين، وتمتلك خبرة واسعة في مجال الأمن السيبراني. وأكد على أن هذا التعاون يهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر السيبرانية ورفع الوعي لدى الشباب والأطفال في كيفية حماية أنفسهم من المخاطر الإلكترونية، خاصة وأن هذه الفئتين أصبحت من أكثر الفئات استهدافًا وتصيدًا من قِبل مجرمي الإنترنت المتمرسين في جميع أنحاء العالم. كما أكد سعادته عن ترحيبه بالتعاون البريطاني في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني القادم".
وتأتي مشاركة الجناح البريطاني في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني هذا العام ضمن أكبر أجنحة المعرض، حيث سيضم الجناح البريطاني مجموعة من أبرز الشركات البريطانية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مما يعكس مكانة المملكة المتحدة الريادية في الابتكار والتكنولوجيا السيبرانية ويتيح فرص واسعة للتواصل وتبادل الخبرات.
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