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«منتجع زُلال الصحي من شــــــــيفا-ســـــــــــوم» يطلق عروضاً صحية وترفيهية مخصّصة للأطفال
(MENAFN- BLJ Worldwide) قطر، 27 أبريل 2025: أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن طرح ثلاثة عروض لباقات جديدة ضمن Zulal Discovery، المساحة المصمّمة خصيصاً للعائلات، لتحقيق أهدافهم الصحية والترفيهية، وهي: "فيت فور لايف" (Fit4Life)، و "تطوّر بثقة" (Thrive with Confidence) و "التخلص من الإجهاد الرقمي" (Digital Detox). حيث تُركّز كلٌ منها على جوانب صحية محدّدة، عبر إتباع نهج مُصمّم خصيصاً لتغيير العادات اليومية، التي تحد من إطلاق العنان لحيوية الضيوف وإمكاناتهم. وتضم هذه العروض مجموعةً واسعةً من الأنشطة التي تشمل تدريبات اللياقة البدنية، وجلسات الاستماع للقصص، والتأمل، وحضور ورش عمل تفاعلية، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات الصحية المختارة بعناية، وقضاء وقت ممتع ضمن المرافق الصحية المتنوعة في Zulal Discovery.
وعلى هذا الصعيد، يسعى «منتجع زُلال الصحي» من خلال Zulal Discovery إلى تشجيع العائلات على استكشاف مجموعة من العلاجات الطبيعية والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحسين صحة جميع أفراد الأسرة. حيث درس فريق خبراء الصحة وتنمية مهارات الأطفال في Zulal Discovery التوجهات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد واحتياجات الأطفال، بهدف تصميم هذه العروض الثلاثة الجديدة بعناية، بما يضمن تحقيق أهدافها على مستوى تعزيز الصحة البدنية للضيوف الصغار، وتحسين صحتهم النفسية والذهنية في بيئة داعمة ومفعمة بالأنشطة الممتعة.
وبهذه المناسبة علّق السيد/ عمار عبد الصمد، المدير التنفيذي لـ «منتجع زُلال الصحي» على إطلاق هذه التجارب الفريدة، قائلاً: "مع تسارع وتيرة الحياة والتحوّل إلى التقنيات الرقمية، زادت حاجة الأطفال لإعادة التواصل مع كافة أشكال الاستكشاف والاستجمام لتعزيز الصحة النفسية. وقد صُممت هذه العروض لتوفّر للعائلات فرصاً فريدة، للعناية بصحة أطفالهم البدنية والنفسية، في بيئة متكاملة وداعمة. وانطلاقاً من رؤيتنا في «منتجع زُلال الصحي» التي تتمحور حول تحقيق توازن يعزز الصحة، تهدف باقاتنا الجديدة إلى تزويد الأطفال وأسرهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير عادات صحية مستدامة."
وأضاف: "وباعتبارنا الوجهة الصحية المتكاملة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، نعمل باستمرار لتقديم برامج وعروض بإشراف خبراء ومختصّين، تتضمن توفير أنظمة غذائية تلبي الأذواق المحلية والعالمية، فضلاً عن الاستشارات الشخصية لمساعدة جميع أفراد الأسرة، خلال رحلاتهم نحو تعزيز صحتهم والعناية بها."
| برنامج "فيت فور لايف" (Fit4Life)
صُمّم هذا البرنامج لمساعدة الأطفال على تطوير لياقتهم البدنية بشكل مستدام، واكتساب عادات غذائية صحية ومفيدة. حيث يجمع بين إرشادات التغذية المتخصّصة وخطط اللياقة البدنية المُعدة بدقة، من أجل الوصول إلى نمط حياة صحي ومتكامل. كما يمكن للعائلات الاستمتاع معاً بباقة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية، مثل جولات السير في الطبيعة، والركض في مضمار الحواجز، وحضور حصص وتدريبات الزومبا.
يشتمل هذا البرنامج على:
• استشارات شخصية يقدّمها أحد خبراء التغذية حول خطط ومأكولات صحية متوازنة.
• تدريبات اللياقة البدنية المصممة بعناية، لتلبية أهداف كل طفل، بما يتناسب مع مستوى لياقته البدنية.
• وجبات صحية شهية وأطباق غنية بالعناصر الغذائية، لضبط الوزن.
• أنشطة مُعززة لعملية الاستقلاب في الجسم ومسابقات اللياقة البدنية لكافة أفراد العائلة بـ Discovery Oasis.
| برنامج "تطوّر بثقة" (Thrive with Confidence)
يضم البرنامج مجموعة من الألعاب التفاعلية وأنشطة تنمية المهارات لدى الأطفال، لتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية الابتكار وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يتيح للعائلات مساحة لقضاء وقت ممتع ومفيد مع أطفالهم، عبر الاستماع للقصص الهادفة، والحديث الإيجابي عن إنجازاتهم، والقيام بأنشطة فنيّة تدعم صحتهم النفسية.
يشتمل هذا البرنامج على ما يلي:
• أنشطة وورش عمل متخصّصة:
o ألعاب لتنمية مهارات التواصل والأداء وسرد القصص.
o جلسات تأمل هادفة، وتدريبات تنفّس وأنشطة كتابيّة لوصف الطبيعة والمحيط.
o ورش عمل لتعزيز الثقة بالنفس.
o أنشطة فنية وورش عمل تعزّز قدرات الأطفال على التواصل مع الوالدين.
| برنامج "التخلّص من الإجهاد الرقمي" (Digital Detox)
يتمحور هذا البرنامج حول مبدأ "الاستمتاع باللحظة الراهنة"، لتشجيع الأطفال على قضاء أوقات ممتعة بعيداً عن الإنترنت، والتواصل مع أنفسهم وعائلاتهم وتعزيز علاقتهم مع الطبيعة، من خلال ممارسة تدريبات الحضور الذهني والتعبير المبتكر. إذ ينعكس الشعور بالراحة والاسترخاء الذي يوفّره البرنامج على العائلات وأنماط حياتهم اليومية، إضافةً إلى تلقيهم إرشادات ونصائح، حول استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا في المنزل بطريقة هادفة ومُرشّدة.
يشتمل هذا البرنامج على:
● تقديم الخبراء نصائح شاملة حول الوصول لبيئة متوازنة بالمنزل، تتسم بالحد الأدنى من الاستخدام الرقمي.
● التأمل وجلسات اليوغا وتدريبات التنفس.
● أنشطة خارجية مثل المشي لمسافات طويلة والتنزه بين أحضان الطبيعة.
● أنشطة إبداعية مثل العلاج بالفن وتدوين الأفكار والأنشطة الموسيقية.
● مناطق خالية من التكنولوجيا الرقمية.
وفي هذا السياق، يُعزز «منتجع زُلال الصحي» قوة الروابط بين الأجيال ويعمل على الارتقاء بمستوى صحة المجتمع من خلال العرض الحصري "كيدز أون أس - Kids on Us"*، الذي يقدّم تجربة تناسب جميع الفئات العمرية، وغرفة إقامة إضافية مجانية مع وجبات مجانية لطفلين (ما دون سن 16 عاماً)، للزوجين الذيّن يقومان بحجز غرفة واحدة مع باقة علاجية كاملة لكلٍ منهما.
- يمكن إضافة العروض العائلية الثلاثة مقابل 980 ريال قطري لطفل واحد مع أي حجز للإقامة في المنتجع.
- تبدأ تكلفة الإقامة لليلة واحدة ضمن باقة *Zulal Discovery Explore من 213,3 ريال قطري عند حجز غرفة ديسكفري ديلوكس لشخصين.
ملاحظة:
*تُطبّق هذه الشروط والأحكام على الضيوف حتى 31 ديسمبر 2025، وتشمل الباقة ثلاث وجبات صحية يومياً، واستشارة صحية للضيف، وبرنامج صحي علاجي، مع إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية والصالة الرياضية وبرنامج الأنشطة اليومية، إضافة إلى توفير ميني بار صحي داخل الغرفة، وخدمة غسيل الملابس لثلاث قطع رياضية لكل ضيف يومياً.
وعلى هذا الصعيد، يسعى «منتجع زُلال الصحي» من خلال Zulal Discovery إلى تشجيع العائلات على استكشاف مجموعة من العلاجات الطبيعية والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحسين صحة جميع أفراد الأسرة. حيث درس فريق خبراء الصحة وتنمية مهارات الأطفال في Zulal Discovery التوجهات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد واحتياجات الأطفال، بهدف تصميم هذه العروض الثلاثة الجديدة بعناية، بما يضمن تحقيق أهدافها على مستوى تعزيز الصحة البدنية للضيوف الصغار، وتحسين صحتهم النفسية والذهنية في بيئة داعمة ومفعمة بالأنشطة الممتعة.
وبهذه المناسبة علّق السيد/ عمار عبد الصمد، المدير التنفيذي لـ «منتجع زُلال الصحي» على إطلاق هذه التجارب الفريدة، قائلاً: "مع تسارع وتيرة الحياة والتحوّل إلى التقنيات الرقمية، زادت حاجة الأطفال لإعادة التواصل مع كافة أشكال الاستكشاف والاستجمام لتعزيز الصحة النفسية. وقد صُممت هذه العروض لتوفّر للعائلات فرصاً فريدة، للعناية بصحة أطفالهم البدنية والنفسية، في بيئة متكاملة وداعمة. وانطلاقاً من رؤيتنا في «منتجع زُلال الصحي» التي تتمحور حول تحقيق توازن يعزز الصحة، تهدف باقاتنا الجديدة إلى تزويد الأطفال وأسرهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير عادات صحية مستدامة."
وأضاف: "وباعتبارنا الوجهة الصحية المتكاملة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، نعمل باستمرار لتقديم برامج وعروض بإشراف خبراء ومختصّين، تتضمن توفير أنظمة غذائية تلبي الأذواق المحلية والعالمية، فضلاً عن الاستشارات الشخصية لمساعدة جميع أفراد الأسرة، خلال رحلاتهم نحو تعزيز صحتهم والعناية بها."
| برنامج "فيت فور لايف" (Fit4Life)
صُمّم هذا البرنامج لمساعدة الأطفال على تطوير لياقتهم البدنية بشكل مستدام، واكتساب عادات غذائية صحية ومفيدة. حيث يجمع بين إرشادات التغذية المتخصّصة وخطط اللياقة البدنية المُعدة بدقة، من أجل الوصول إلى نمط حياة صحي ومتكامل. كما يمكن للعائلات الاستمتاع معاً بباقة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية، مثل جولات السير في الطبيعة، والركض في مضمار الحواجز، وحضور حصص وتدريبات الزومبا.
يشتمل هذا البرنامج على:
• استشارات شخصية يقدّمها أحد خبراء التغذية حول خطط ومأكولات صحية متوازنة.
• تدريبات اللياقة البدنية المصممة بعناية، لتلبية أهداف كل طفل، بما يتناسب مع مستوى لياقته البدنية.
• وجبات صحية شهية وأطباق غنية بالعناصر الغذائية، لضبط الوزن.
• أنشطة مُعززة لعملية الاستقلاب في الجسم ومسابقات اللياقة البدنية لكافة أفراد العائلة بـ Discovery Oasis.
| برنامج "تطوّر بثقة" (Thrive with Confidence)
يضم البرنامج مجموعة من الألعاب التفاعلية وأنشطة تنمية المهارات لدى الأطفال، لتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية الابتكار وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يتيح للعائلات مساحة لقضاء وقت ممتع ومفيد مع أطفالهم، عبر الاستماع للقصص الهادفة، والحديث الإيجابي عن إنجازاتهم، والقيام بأنشطة فنيّة تدعم صحتهم النفسية.
يشتمل هذا البرنامج على ما يلي:
• أنشطة وورش عمل متخصّصة:
o ألعاب لتنمية مهارات التواصل والأداء وسرد القصص.
o جلسات تأمل هادفة، وتدريبات تنفّس وأنشطة كتابيّة لوصف الطبيعة والمحيط.
o ورش عمل لتعزيز الثقة بالنفس.
o أنشطة فنية وورش عمل تعزّز قدرات الأطفال على التواصل مع الوالدين.
| برنامج "التخلّص من الإجهاد الرقمي" (Digital Detox)
يتمحور هذا البرنامج حول مبدأ "الاستمتاع باللحظة الراهنة"، لتشجيع الأطفال على قضاء أوقات ممتعة بعيداً عن الإنترنت، والتواصل مع أنفسهم وعائلاتهم وتعزيز علاقتهم مع الطبيعة، من خلال ممارسة تدريبات الحضور الذهني والتعبير المبتكر. إذ ينعكس الشعور بالراحة والاسترخاء الذي يوفّره البرنامج على العائلات وأنماط حياتهم اليومية، إضافةً إلى تلقيهم إرشادات ونصائح، حول استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا في المنزل بطريقة هادفة ومُرشّدة.
يشتمل هذا البرنامج على:
● تقديم الخبراء نصائح شاملة حول الوصول لبيئة متوازنة بالمنزل، تتسم بالحد الأدنى من الاستخدام الرقمي.
● التأمل وجلسات اليوغا وتدريبات التنفس.
● أنشطة خارجية مثل المشي لمسافات طويلة والتنزه بين أحضان الطبيعة.
● أنشطة إبداعية مثل العلاج بالفن وتدوين الأفكار والأنشطة الموسيقية.
● مناطق خالية من التكنولوجيا الرقمية.
وفي هذا السياق، يُعزز «منتجع زُلال الصحي» قوة الروابط بين الأجيال ويعمل على الارتقاء بمستوى صحة المجتمع من خلال العرض الحصري "كيدز أون أس - Kids on Us"*، الذي يقدّم تجربة تناسب جميع الفئات العمرية، وغرفة إقامة إضافية مجانية مع وجبات مجانية لطفلين (ما دون سن 16 عاماً)، للزوجين الذيّن يقومان بحجز غرفة واحدة مع باقة علاجية كاملة لكلٍ منهما.
- يمكن إضافة العروض العائلية الثلاثة مقابل 980 ريال قطري لطفل واحد مع أي حجز للإقامة في المنتجع.
- تبدأ تكلفة الإقامة لليلة واحدة ضمن باقة *Zulal Discovery Explore من 213,3 ريال قطري عند حجز غرفة ديسكفري ديلوكس لشخصين.
ملاحظة:
*تُطبّق هذه الشروط والأحكام على الضيوف حتى 31 ديسمبر 2025، وتشمل الباقة ثلاث وجبات صحية يومياً، واستشارة صحية للضيف، وبرنامج صحي علاجي، مع إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية والصالة الرياضية وبرنامج الأنشطة اليومية، إضافة إلى توفير ميني بار صحي داخل الغرفة، وخدمة غسيل الملابس لثلاث قطع رياضية لكل ضيف يومياً.
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