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الهيئة السعودية للسياحة تشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي بجناح“أرض السعودية”

الهيئة السعودية للسياحة تشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي بجناح“أرض السعودية”

2025-04-27 08:14:22
(MENAFN- Asdaf News) كشفت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أمس عن استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي، بمشاركة 51 شريكاً من منظومة السياحة السعودية.

وأوضحت الهيئة في تغريدتها أن المشاركة ستكون من خلال جناح خاص تحت مسمى“أرض السعودية”، والذي سيسلط الضوء على نمو القطاع السياحي في المملكة، واستعراض أبرز الوجهات والتجارب السياحية ومنتجات موسم الصيف القادم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يعد معرض سوق السفر العربي من أهم المنصات الدولية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون مع 51 شريكاً من منظومة السياحة السعودية يعكس حجم التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع السياحي في المملكة، ويسهم في تقديم صورة متكاملة عن المنتج السياحي السعودي.

ودعت الهيئة في ختام تغريدتها الجمهور لزيارة جناح“أرض السعودية” خلال فترة المعرض الذي سيقام في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبل، للاطلاع على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية التي تشهدها المملكة.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز الفعاليات السياحية في المنطقة، ويشكل منصة مهمة لعرض المقومات السياحية والترويج للوجهات المختلفة، وتبادل الخبرات بين المختصين في قطاع السياحة والسفر، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم.

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